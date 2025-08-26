Assam: Three suspected Bangladeshi nationals arrested in Kherapara for illegal entry
Three Bangladeshi nationals were apprehended by the Kherapara Outpost yesterday, August 25 afternoon at 1:00 PM while travelling in a bus bearing registration number ML08D 8387.
- Three Bangladeshi nationals arrested at Kherapara Outpost during bus inspection
- Suspects found with passports, identity cards, and mobile phones
- They crossed Indo-Bangladesh border illegally on August 25th
Three Bangladeshi nationals were apprehended by the Kherapara Outpost yesterday, August 25 afternoon at 1:00 PM while travelling in a bus bearing registration number ML08D 8387.
The arrested individuals have been identified as:
Sumi Rani Das, 27, daughter of Khusilal Das, resident of Jarolia Derai, Chandpur 3040, Sanamganj, P.S: Derai, District Sylhet, Bangladesh
Ali Akbar, 25, son of Nasurudin Gawladar, resident of Morisbhunia, P.S: Potuakhali, District Potuakhali, Bangladesh
Arif Sikdar, 22, son of Salim Sikdar, resident of Kalibari, P.S: Potuakhali, District Potuakhali, Bangladesh
During the search, authorities recovered three mobile phones, Bangladesh passports, and Bangladesh national identity cards from their possession.
Preliminary investigations revealed that the trio had illegally crossed into India through the Indo-Bangladesh border yesterday, August 25 morning, with the intention of travelling to Tamil Nadu for employment.
A case has been registered under Section 14 of the Foreigners Act at Dalu Police Station, and further investigations are underway.
Copyright©2026 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today