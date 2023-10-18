Pakistan cancels 48 flights amid unavailability of fuel
Pakistan's national carrier PIA (Pakistan International Airlines) has cancelled 48 flights, including both domestic and international routes, due to non-unavailability of fuel.
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Pakistan International Airlines (File Image)
Pakistan's national carrier PIA (Pakistan International Airlines) has cancelled 48 flights, including both domestic and international routes, due to non-unavailability of fuel.
It is a developing story. More details awaited
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