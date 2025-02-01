Tripura CM: Union Budget 2025 blue print for Viksit Bharat
Tripura CM Manik Saha hails Union Budget 2025 as a comprehensive plan for Viksit Bharat. He emphasizes its focus on agriculture, education, and health.
Tripura Chief Minister Manik Saha, on February 1 said that the Union Budget 2025 is a blue print for a Viksit Bharat.
Union Minister of Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman presented the Union Budget 2025-26 in Parliament today.
Taking to his official X handle, Chief Minister Saha wrote that the union budget covered farmers, poor, middle class, education, nutrition, health, Start Ups and innovation.
“Budget 2025 is Modi Govt's blueprint for a #ViksitBharat. Covering farmers, poor, middle class, education, nutrition, health, Start Ups & innovation, this budget is the roadmap for Modi ji's Aatmanirbhar Bharat. Kudos to Hon’ble PM Narendra Modi ji & Hon’ble FM Nirmala Sitharaman ji”, he wrote.
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