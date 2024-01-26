Arunachal celebrates Republic Day with honors, 15 state awardees recognized
These outstanding awardees, hailing from diverse sectors, were honored with Gold Medals, Silver Medals and Commendation Certificates.
Arunachal Pradesh marked Republic Day with a spectacular ceremony that included the recognition of 15 exceptional individuals. These outstanding awardees, hailing from diverse sectors, were honored with Gold Medals, Silver Medals and Commendation Certificates.
Gold Medal Awardees:
1. Vivekananda Kendra Arunachal Pradesh Vidyalaya Trust
• Address: Arunachal Pradesh
2. Mission "Har Shikhar Tiranga" led by NIMAS
• Address: West Kameng District, Dirang
Silver Medal Awardees:
1. Smti. Oyam Saring:
• Designation: Circle Officer, O/o the ADC, Ruksin, East Siang
• Recognition: Silver Medal
2. Shri Ongsa Ronrang:
• Designation: Inspector, Police Station, Itanagar
• Recognition: Silver Medal
3. Shri Lomman Kimsing:
• Designation: Sub-Inspector, SP Office, Khonsa
• Recognition: Silver Medal
4. Shri Yachang Tacho:
• Designation: Public Interpreter (PI), Ziro
• Recognition: Silver Medal
5. Shri Kennedy Bagra:
• Designation: Social Worker, Aalo
• Recognition: Silver Medal
6. Shri Manoj Bhattacharjee:
• Designation: Officer, V/c Photographic Directorate of IPR, Naharlagun
• Recognition: Silver Medal
7. Shri Karto Zirdo:
• Designation: Leading Fireman, Fire Station, Naharlagun
• Recognition: Silver Medal
8. Shri Jonai Wangnow:
• Designation: Constable, STF Coy, PTC, Banderdewa
• Recognition: Silver Medal
9. Shri Prakash Newar:
• Designation: Constable, PTC, Banderdewa
• Recognition: Silver Medal
Commendation Certificate Awardees:
1. Shri Moti Chand Prasad, APP:
• Designation: Inspector, PHQ, Itanagar
• Recognition: Commendation Certificate
2. Smti. Bharti Loyi:
• Designation: PGT (Chemistry), Govt. Hr. Sec. School, Nyorak, Aalo
• Recognition: Commendation Certificate
3. Shri Liyi Diyum:
• Designation: Sub-Inspector, APP
• Recognition: Commendation Certificate
4. Shri Roshan Upadhaya, APP:
• Designation: Constable, SP Office, Basar
• Recognition: Commendation Certificate
Copyright©2026 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today