Arunachal: CM Pema Khandu files nomination from Mukto (ST) Assembly constituency
Chief Minister of Arunachal Pradesh, Pema Khandu, files his nomination from the 3-Mukto (ST) Assembly constituency. He shares his gratitude for the support and encouragement on platform 'X'.
Pema Khandu, Chief Minister of Arunachal Pradesh on March 22 filed his nomination from 3-Mukto (ST) Assembly constituency on March 22.
Taking to 'X', Chief Minister Pema Khandu wrote, "A special day as I filed my nomination paper as a candidate for 3-Mukto (ST) Assembly constituency. I am humbled by the overwhelming support and encouragement from all corners".
A special day as I filed my nomination paper as a candidate for 3-Mukto (ST) Assembly constituency. I am humbled by the overwhelming support and encouragement from all corners.— Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (Modi Ka Parivar) (@PemaKhanduBJP) March 22, 2024
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Earlier on March 22, the Bharatiya Janata Party (BJP) declared candidates for all the 60 seats in the Arunachal Pradesh elections 2024 on Tuesday. It fielded Chief Minister Pema Khandu from the Mukto (ST) assembly constituency in the north-eastern state.
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