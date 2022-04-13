Arunachal: CM Pema Khandu launches first flight Made in India HAL Dornier Do-228
Jyotiraditya M. Scindia, Minister of Civil Aviation, and Arunachal Pradesh Chief Minister Shri Pema Khandu today launched the first flight of a Made in India HAL Dornier Do-228 to connect airports and Advanced Landing Grounds (ALGs) in Northeast India.
The flight will operate from Dibrugarh, Assam, to Pasighat, Arunachal Pradesh, and then to Lilabari, Assam.
The event was graced by Shri Kiran Rijiju, Union Minister of Law & Justice, Shri Naresh Kumar, Chief Secretary, Government of Arunachal Pradesh, Shri Nakop Nalo, Minister (Civil Aviation), Government of Arunachal Pradesh, Shri Goruk Pordung, Health Minister, Government of Arunachal Pradesh, Shri Tapir Gao, MP, Arunachal East, Shri Rajiv Bansal, Secretary, Ministry of Civil Aviation, Shri Swapnil M Nair, Secretary (Civil Aviation), Government of Arunachal Pradesh, Shri R Madhavan, CMD, HAL, Shri Sanjeev Kumar, Chairman, AAI, Smt Usha Padhee, Joint Secretary and Shri Amber Dubey, Joint Secretary from Ministry of Civil Aviation, Shri Vikram Dev Dutt, CMD, Alliance Air, and other dignitaries from Government of Arunachal Pradesh, Alliance Air, HAL, Indian Airforce and Airport Authority of India.
Copyright©2026 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today