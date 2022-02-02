Assam Cabinet approves ₹1031 crore to upgrade road projects
GUWAHATI: The Assam Cabinet today approved 1,031 crore to improve & upgrade road projects.
The projects of Kokrajhar to Rupsi Airport Road, Gohpur-Dholpur road via Ghagrabasti road from Kokchabari to Hawajan, Dirakgate to Penegree road from Dirakgate to Bijulibon, Rowta to Misamari road (Rowta to Kanakata section) and Rowta to Misamari road (Kanakata to Phulogori section) will be undertaken.
The Cabinet also sanctioned 958 cr to upgrade 114 road-cum-embankments
and construction of 6 rural bridges in Bajali, Baksa, Biswanath, Bongaigaon, Cachar, Charaideo, Darrang, Dibrugarh, Goalpara, Golaghat, Hailakandi, Jorhat, Kamrup,Kamrup (M), Karbi Anglong, Karimganj, Kokrajhar, Lakhimpur, Majuli, Morigaon, Nagaon, Nalbari, Sivasagar,
Sonitpur, South Salmara-Mankachar & Tinsukia districts.
Copyright©2026 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today