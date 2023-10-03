In a concerted effort to combat the grave issue of child marriage, Assam witnessed a massive crackdown in the late hours of October 2nd and 3rd, 2023, leading to the apprehension of a staggering 916 individuals across the state. A total of 706 cases have been filed against the accused, with the highest number of arrests occurring in Dhubri district, where 192 individuals were taken into custody. Barpeta district closely followed with 142 arrests, while Hailakandi reported 59 detentions.

The special drive, aimed at curbing the menace of child marriage, has highlighted the extent of the problem in various districts of Assam. The law enforcement agencies have taken strict action against those involved in child marriage, including husbands, relatives, and solemnizers.

District-wise Breakdown of Arrests:



1. Bajali: 18 cases registered, 18 accused, 18 arrested.

2. Baksa: 33 cases registered, 33 accused, 33 arrested.

3. Barpeta: 85 cases registered, 244 accused, 142 arrested.

4. Biswanath: 5 cases registered, 9 accused, 9 arrested.

5. Bongaigaon: 23 cases registered, 53 accused, 40 arrested.

6. Cachar: 22 cases registered, 34 accused, 34 arrested.

7. Charaideo: 5 cases registered, 5 accused, 5 arrested.

8. Chirang: 10 cases registered, 10 accused, 10 arrested.

9. Darrang: 7 cases registered, 9 accused, 9 arrested.

10. Dhemaji: 9 cases registered, 9 accused, 9 arrested.

11. Dhubri: 125 cases registered, 125 accused, 192 arrested.

12. Dibrugarh: 3 cases registered, 3 accused, 3 arrested.

13. Dima Hasao: 1 case registered, 1 accused, 1 arrested.

14. Goalpara: 22 cases registered, 66 accused, 28 arrested.

15. Golaghat: 9 cases registered, 11 accused, 11 arrested.

16. Hailakandi: 45 cases registered, 59 accused, 59 arrested.

17. Hojai: 36 cases registered, 53 accused, 31 arrested.

18. Jorhat: 4 cases registered, 4 accused, 4 arrested.

19. Kamrup Metro: 4 cases registered, 4 accused, 4 arrested.

20. Kamrup: 39 cases registered, 50 accused, 50 arrested.

21. Kaminganj: 40 cases registered, 47 accused, 47 arrested.

22. Kokrajhar: 20 cases registered, 24 accused, 24 arrested.

23. Lakhimpur: 14 cases registered, 14 accused, 10 arrested.

24. Morigaon: 26 cases registered, 35 accused, 35 arrested.

25. Nagaon: 32 cases registered, 32 accused, 30 arrested.

26. Nalbari: 8 cases registered, 10 accused, 10 arrested.

27. Sivasagar: 4 cases registered, 4 accused, 4 arrested.

28. Sonitpur: 9 cases registered, 6 accused, 6 arrested.

29. South Salmara: 50 cases registered, 50 accused, 39 arrested.

30. Tinsukia: 4 cases registered, 7 accused, 7 arrested.

31. Tamulpur: 4 cases registered, 7 accused, 7 arrested.

32. Udalguri: 5 cases registered, 5 accused, 5 arrested.

Total: 706 cases registered, 1041 accused, 916 arrested.