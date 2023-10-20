Assam government announces new administrative appointments for sub-districts/sub-divisions
The Assam government is set to strengthen local governance and ensure smooth administration with its new administrative appointments. More information to follow soon.
In a move aimed at streamlining administrative processes and enhancing public service, the Government of Assam has made a series of crucial appointments for Non-Sadar Sub-Districts/Sub-Divisions within the state.
In a notification (No. AAP.98/2023/40) released on October 19, 2023, the Governor of Assam announced the posting of Additional District Commissioners and Assistant Commissioners for various Sub-Districts/Sub-Divisions across Assam's administrative districts. This decision comes following the approval of the cabinet and notifications by the General Administration Department.
Here are the key appointments:
Dhubri District:
1. Golakganj Sub-District
• Additional District Commissioner: Jogadish Brahma, ACS
• Assistant Commissioner: Debasena Barman, ACS
2. Gauripur Sub-District
• Additional District Commissioner: Banti Talukdar, ACS
• Assistant Commissioner: Namrata Barooa, ACS
3. Birsing Jarua Sub-District
• Additional District Commissioner: Monuranjan Payeng, ACS
• Assistant Commissioner: Pranjal Kumar Das, ACS
4. Bilasipara Sub-District
• Additional District Commissioner: Pranjal Goyary, ACS
• Assistant Commissioner: Jiyaur Rahman, ACS
5. South Salmara Sub-District
• No appointments listed
Goalpara District:
6. Jaleswar Sub-District
• Additional District Commissioner: Rakesh Deka, ACS
• Assistant Commissioner: Rittutam Bora, ACS
7. Goalpara West Sub-District
• Additional District Commissioner: Kalyani Kangkana Das, ACS
• Assistant Commissioner: Manash Kr. Saikia, ACS
8. Dudhnai Sub-District
• Additional District Commissioner: Apurba Kumar Nath, ACS
• Assistant Commissioner: Pranjal Pratim Konwar, ACS
9. Srijangram Sub-District
• Additional District Commissioner: Geetashri Lachit, ACS
• Assistant Commissioner: Nikha Mani Kalita, ACS
10. Barpeta District:
11. Bhowanipur-Sorbhog Sub-District
• Additional District Commissioner: Trishna Sarma, ACS
• Assistant Commissioner: Ashish Kalita, ACS
12. Mandia-Jania Sub-District
• Additional District Commissioner: Bitumoni Choudhury, ACS
• Assistant Commissioner: Moushumi Chetia, ACS
13. Chenga Sub-District
• Additional District Commissioner: Bharjil Kalita, ACS
• Assistant Commissioner: Pritom Kr. Thakuria, ACS
14. Pakabetbari Sub-District
• Additional District Commissioner: Khanindra Das, ACS
• Assistant Commissioner: Juri Kalita, ACS
Bajali Sub-District:
• No appointments listed
Kamrup District:
15. Chamaria Sub-District
• Additional District Commissioner: Kamal Baruah, ACS
• Assistant Commissioner: Jolly Das, ACS
16. Boko-Chaygaon Sub-District
• Additional District Commissioner: Sujata Gogoi, ACS
• Assistant Commissioner: Krishnesha Bora, ACS
17. Palasbari Sub-District
• Additional District Commissioner: Mrinal Borah, ACS
• Assistant Commissioner: Dipankar Kalita, ACS
18. Rangia Sub-District
• Additional District Commissioner: Dipan Barman, ACS
• Assistant Commissioner: Kritanjali Kashyap, ACS
These appointments are a part of the government's ongoing efforts to improve administrative efficiency and enhance public service delivery at the grassroots level.
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