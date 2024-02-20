Assam: National level swimmer dies after being hit by dumper in North Guwahati
In an unfortunate incident, a national level swimmer passed away on February 20 at Guwahati Medical College and Hospital after being hit by a dumper on February 17.
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In an unfortunate incident, a national level swimmer passed away on February 20 at Guwahati Medical College and Hospital after being hit by a dumper on February 17.
The swimmer identified as Hemanta Das met with a fatal accident on Saturday February 17 after being seriously injured in a head-on collision between a dumper and a Nano car in North Guwahati's Silsako.
Hemanta represented Assam at the national level in several swimming competitions. He was a resident of Rajaduar in North Guwahati.
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