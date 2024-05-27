Rail traffic hit due to cyclone Remal in Assam, check the list of affected routes
Rail traffic in Assam has been disrupted due to cyclone Remal. Several routes have been affected.
Rail traffic in Assam has been disrupted due to cyclone Remal. Several routes have been affected.
Passengers are advised to check the latest updates from railway authorities before planning their travel.
Cancellation of train services:
1. Train no. 05421/22(Malda Town – Balurghat – Malda Town)Express, train no. 15464/63 (Siliguri Jn. – Balurghat – Siliguri Jn.) Intercity Express, train no. 15467 (Siliguri Jn. - Bamanhat) Intercity Express, train no. 05465/66 (Alipurduar Jn. – Bamanhat – Alipurduar Jn.), train no. 15723/24 (Jogbani – Siliguri Town - Jogbani) Intercity Express, train no. 07520 (Siliguri Jn. – Malda Court) DEMU, train no. 07508 (Siliguri Jn. - Radhikapur) DEMU, train no. 75741/42 (Siliguri Jn. – Dhubri – Siliguri Jn.) Intercity Express, train no. 15777/78 (New Jalpaiguri – Alipurduar Jn. – New Jalpaiguri) Intercity Express, train no. 15767/68 (Siliguri Jn. – Alipurduar Jn. – Siliguri Jn.) Intercity Express, train no. 15703 (New Jalpaiguri - Bongaigaon) Intercity Express, train no. 07513 (Siliguri Jn. - Bamanhat) DEMU, train no. 15615/16 (Guwahati –Silchar - Guwahati) Express, train no. 15664/63 (Silchar – Agartala - Silchar) Intercity Express, train no. 05682 (Silchar - Maishashan)Passenger, train no. 05659 (Silchar - Vangaichungpao) Passenger, train no. 05567 (Silchar - Bhairabi) Passenger, train no. 07684/83 (Agartala – Sabroom - Agratala) DEMU, train no. 07688/87 (Agartala – Sabroom - Agratala) DEMU and train no. 07690/89 (Agartala – Sabroom - Agartala) DEMUcommencing journey on27th& 28th May 2024
Also Read: Flight services from Guwahati to Kolkata suspended amidst cyclone 'Remal' threat
2. Train no. 05683 (Maishashan- Silchar) Passenger, train no. train no. 05688 (Silchar - Dullabcherra) Passenger and train no. 05638 (Silchar - Naharlagun) Express commencing journey on 27th May 2024
3. Train no. 07519 (Malda Court – Siliguri Jn.) DEMU, train no. 07507 (Radhikapur – Siliguri Jn.) and train no. 05637 (Naharlagun - Silchar) Express commencing journey on 28th May 2024
4. Train no. 15468 (Balurghat – Siliguri Jn.) Intercity Express commencing journey on 27th& 29th May, 2024
5. Train no. 15704 (Bongaigaon – New Jalpaiguri) Express, train no. 07514 (Bamanhat – Siliguri Jn.) DEMU, train no. 05687 (Dullabcherra - Silchar) Passenger, train no. 05660 (Vangaichungpao - Silchar) Passenger and train no. 05568 (Bhairabi - Silchar) Passenger commencing journey on 28th& 29th May, 2024
Copyright©2026 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today