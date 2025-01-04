Tripura transport minister announces plan to meet civil aviation minister, seek increase in flights in Agartala
Tripura Transport Minister Sushanta Chowdhury announced plans to meet Civil Aviation Minister Kinjarapu R Naidu in New Delhi to seek for an increase in the number of flights to Agartala's Maharaja Bir Bikram Airport.
Tripura Transport Minister Sushanta Chowdhury announced plans to meet Civil Aviation Minister Kinjarapu R Naidu in New Delhi to seek for an increase in the number of flights to Agartala's Maharaja Bir Bikram Airport.
Currently, the airport accommodates 14 flights daily, catering to an average of 400 passengers.
Highlighting the need for better air connectivity, Chowdhury stated, “I will meet Civil Aviation Minister Kinjarapu R Naidu in Delhi very shortly to seek his intervention in increasing flights to Agartala. Our aim is to establish direct air connectivity with major destinations, including Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, and Delhi.”
Also read: Northeast Frontier Railway issues legal notice to agitators for massive rail blockade at Jorai station
Copyright©2026 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today