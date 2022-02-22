MANIPUR: ASSAM RIFLES PROVIDES MEDICAL ASSISTANCE TO ROAD ACCIDENT VICTIMS
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MANIPUR: ASSAM RIFLES PROVIDES MEDICAL ASSISTANCE TO ROAD ACCIDENT VICTIMS
IMPHAL: Shangshak Battalion of Assam Rifles extended life saving medical assistance to three road accident victims at Shangshak village, Ukhrul district on 19 February.
Three civilian workers while moving in truck met with an accident at Shangshak and sustained severe injuries. The injured were taken to Assam Rifles Unit Hospital at Shangshak and rendered emergency medical aid to stabilise their condition.
Later, the injured persons were evacuated to JNIMS Hospital, Imphal for further medical treatment.
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