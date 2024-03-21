BJP releases its third list of candidates for the upcoming Lok Sabha elections
The Bharatiya Janata Party (BJP) on March 21 released its third list of candidates for the upcoming Lok Sabha polls.
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The Bharatiya Janata Party (BJP) on March 21 released its third list of candidates for the upcoming Lok Sabha polls.
According to the list, K Annamalai will contest from Coimbatore, Tamilisai Soundararajan from Chennai South and L Murugan from Nilgiris.
The list has the following names:
Dr. Tamilisai Soundararajan- Chennai South
Vinoj P. Selvam- Chennai Central
Dr. A.C. Shanmugam- Vellore
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C. Narasimhan- Krishnagiri
Dr. L. Murugan- Nilgiris (SC)
K. Annamalai- Coimbatore
T.R. Paarivendhar- Perambalur
Nainar Nagendran- Thoothukkudi
Pon. Radhakrishnan- Kanniyakumari
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