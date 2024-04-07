Sikkim Democratic Front unveils election manifesto, focuses on safeguarding Sikkimese rights
The Sikkim Democratic Front (SDF), unveiled its manifesto today, April 7 at a campaign event for the Rangang-Yangang constituency.
Advertisement
The Sikkim Democratic Front (SDF), unveiled its manifesto today, April 7 at a campaign event for the Rangang-Yangang constituency.
The manifesto, released by SDF party president and former Chief Minister Pawan Chamling, MP candidate P D Rai, and Rangang Yangang candidate MK Subba, primarily focuses on safeguarding Sikkimese rights under the special provision article 371 F.
The SDF's main agenda for this election is 'Sikkim Bachau' or 'Save Sikkim'.
POST A COMMENT
Copyright©2026 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today