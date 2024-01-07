Congress announces parliament coordinators for Lok Sabha Elections 2024 across states
The appointed coordinators are expected to play a crucial role in the party's election strategy and organization across various states.
In a strategic move gearing up for the upcoming Lok Sabha Elections in 2024, the Congress President has given the nod to the proposal for the appointment of Parliament Constituency Wise Coordinators. The appointed coordinators are expected to play a crucial role in the party's election strategy and organization across various states.
Here is the list of Parliament Coordinators for key constituencies across the states:
Andhra Pradesh
1. Araku - ST: Shri Jagatha Srinivas
2. Srikakulam: Shri Meesala Subbanna
3. Vizianagaram: Smt. Boddepalli Satyavati
4. Visakhapatnam: Shri Kothuri Srinivas
5. Anakapalli: Shri Sanapala Annajirao
6. Kakinada: Shri K.B.R. Naidu
7. Amalapuram - SC: Shri M. Venkata Siva Prasad
8. Rajahmundry: Shri Mushini Ramakrishna
9. Narasapuram: Shri Jetti Gurunadharao
10. Eluru: Shri K. Bapi Raju
11. Machilipatnam: Shri Korivi Vinay Kumar
12. Vijayawada: Shri D. Murali Mohan Rao
13. Guntur: Shri Gangisetty Umasankar
14. Narasaraopet: Shri V. Gurunadham
15. Bapatla - SC: Shri Sripathi Prakasam
16. Ongole: Shri U. Venkata Rao Yadav
17. Nandyal: Shri Bandi Zakaria
18. Kurnool: Shri P.M. Kamalamma
19. Anantapur: Shri N Srihari Prasad
20. Hindupur: Shri Sheik Sattar
21. Kadapa: Shri M. Sudhakar Babu
22. Nellore: Shri M. Rajeshwara Rao
23. Tirupati - SC: Shri Shaik Nazer Ahamed
24. Rajampet: Dr. N. Tulasi Reddy
25. Chittoor - SC: Shri D. Rambupal Reddy
ARUNACHAL PRADESH
1. Arunachal-West: Shri Padi Richo
2. Arunachal-East: Shri Daniel Gao
ASSAM
1. Kokrajhar - ST: Shri Bhaba Nath
2. Dhubri: Shri Zakir Hussain Sikdar
3. Barpeta: Shri Pradyut Bhuiyan
4. Darrang-Udalguri: Shri Anwar Ahmed
5. Guwahati: Shri Ramana Baruah
6. Diphu - ST: Shri Nirmal Langthasa
7. Karimganj: Shri Sapan Mandal
8. Silchar - SC: Shri Anwar Hussain
9. Nagaon: Shri JP Das
10. Kaziranga: Prof Ajay Gogoi
11. Sonitpur: Shri Sanju Barua
12. Lakhimpur: Shri Jayant Kalita
13. Dibrugarh: Shri Utpal Gogoi
14. Jorhat: Shri Rana Goswami
BIHAR
1. Valmikinagar: Sh. Manoj Kumar Singh
2. Paschim Champaran: Sh. Umar Saifullah Khan
3. Purvi Champaran: Sh. Chandra Prakash Singh
4. Sheohar: Smt. Rita Singh
5. Sitamarahi: Sh. Md. Naushad
6. Madhubani: Sh.Tahir Anis Khan
7. Jhanjharpur: Sh. Taranand Sada
8. Supaul: Sh. Prem Roy
9. Araria: Sh. Parveen Singh Kushwaha
10. Kishanganj: Sh. Keshar Kumar Singh
11. Katihar: Sh. Chatarpati Yadav
12. Purnea: Sh. lzharulHussain
13. Madhepura: Sh.Naresh Yadav
14. Darbhanga: Sh.Kripa Nath Pathak
15. Muzaffarpur: Sh. Narendra Kumar
16. Vaishali: Sh. Pradummn Roy
17. Gopalganj: Smt. Sudha Mishra
18. Siwan: Sh. Alok Harsh
19. Maharjganj: Er. Sanjeev
20. Saran: Sh. Kapildeo Yadav
21. Hajipur: Sh. Mithlesh Kr. Madhukar
22. Ujjarpur: Sh.IP Gupta
23. Samastipur: Sh.Rajkumar Rajan
24. Begusarai: Sh. Prabhat Kumar Singh
25. Khagaria: Smt. Arnita Bhushan
26. Bhagalpur: Sh.Rajkishore Singh
27. Banka: Sh. Samir Kumar Singh
28. Munger: Sh. Ashwani Kumar
29. Nalanda: Sh.Vinod Yadav
30. Patna Sahib: Sh.Nagendra Paswan Vikal
31. Patliputra: Sh. Ajay Choudhary
32. Arrah: Sh. Amit Kumar Tunna
33. Buxar: Sh. Ashok Kumar Pandey
34. Sasaram: Sh.Kaukab Kadri
35. Karakat: Sh. Radhey Shyam Kushwaha
36. Jehanabad: Sh. Dileep Kumar
37. Aurangabad: Sh.Shankar Swaroop
38. Gaya: Sh. Nawanit Jaipuriar
39. Nawada: Sh.Arvind Sharma
40. Jamui: Sh. Kailash Pal
CHHATTISGARH
1. Sarguja - ST: Shri Pawan Agarwal
2. Raigarh - ST: Ms. Madhu Singh
3. Janjgir-Champa -SC: Shri Baijnath Chandrak
4. Korba: Shri Subhash Dhuppad
5. Bilaspur: Shri Piyush Kosre
6. Rajnandgaon: Shri Deepak Dubey
7. Durg: Shri Padam Kothari
8. Raipur: Shri Rajendra Sahu
9. Mahasamund: Shri Rajesh Yadav
10. Bastar - ST: Shri Naresh Thakur
11. Kanker - ST: Shri Ravi Ghosh
GOA
1. North Goa: Shri Altone D'costa
2. South Goa: Shri Carlos Alvares Ferreira
GUJARAT
1. Kachchh - SC: Shri Gulabsinh Rajput
2. Banaskantha: Shri Baldevji Thakor
3. Patan: Kum. Alkaben Kshatriya
4. Mahesana: Dr. Jitubhai Patel
5. Sabarkantha: Dr. C. J. Chavda
6. Gandhinagar: Shri Ameeben Yajnik
7. Ahmedabad East: Shri Nishith Vyas
8. Ahmedabad West - SC: Shri Raghubhai Desai
9. Surendranagar: Dr. Dinesh Parmar
10. Rajkot: Shri Punjabhai Vansh
11. Porbandar: Shri Bhikhabhai Joshi
12. Jamnagar: Shri Samatbhai Odedra
13. Junagadh: Shri Vikram Madam
14. Amreli: Dr. Chandrikaben Chudasama
15. Bhavnagar: Shri Virjibhai Thummar
16. Anand: Shri Lakhabhai Bharwad
17. Kheda: Shri Shailesh Parmar
18. Panchmahal: Shri Gyasuddin Shaikh
19. Dahod - ST: Shri Naranbhai Rathwa
20. Vadodara: Shri Rajendrasinh Parmar
21. Chhota Udaipur - ST: Shri Anand Chaudhary
22. Bharuch: Dr. Tushar Chaudhary
23. Bardoli - ST: Shri Kishanbhai Patel
24. Surat: Shri Anuj Patel
25. Navsari: Shri Babubhai Raika
26. Valsad - ST: Shri P. D. Vasava
HARYANA
1. Ambala - SC: Shri Bhim Sen Mehta
2. Kurukshetra: Shri Jagbir Malik
3. Sirsa - SC: Prof. Sampat Singh
4. Hisar: Shri Chakravarti Sharma
5. Karnal: Shri BB Batra
6. Sonipat: Shri Ram Kishan Fauji
7. Rohtak: Shri Rao Narender Singh
8. Bhiwani - Mahendragarh: Shri Bajrang Dass
9. Gurgaon: Shri BL Sharma
10. Faridabad: Shri Aftab Ahmed
HIMACHAL PRADESH
1. Kangra: Shri Nigam Bhandari
2. Mandi: Maj. Gen. DVS Rana
3. Hamirpur: Shri Kuldip Kumar
4. Shimla: Shri Nardev Kanwar
JHARKHAND
1. Rajmahal - ST: Shri Manishanker
2. Dumka - ST: Shri Sultan Ahmed
3. Godda: Shri Alam Gir Alam
4. Chatra: Shri Jaishankar Pathak
5. Koderma: Shri Badal Patralekh
6. Giridih: Shri Shahzada Anwar
7. Dhanbad: Shri Banna Gupta
8. Ranchi: Shri Keshav Mahto Kamlesh
9. Jamshedpur: Ms. Rama Khalko
10. Singhbum - ST: Shri Rameshwar Oraon
11. Khunti - ST: Shri Bandhu Tirkey
12. Lohardaga - ST: Shri Pradeep Tulsyan
13. Palamu - SC: Shri Bhim Kumar
14. Hazaribag: Shri Ashok Chaudhary
KARNATAKA
1. Chikkodi: Shri HK Patil
2. Belgaum: Shri Satish Jarkiholi
3. Bagalkote: Shri RB Thimmapur
4. Bijapur - SC: Shri MB Patil
5. Gulbarga - SC: Shri Priyank Kharge
6. Raichur - ST: Shri NS Boseraju
7. Bidar: Shri Eshwar Khandre
8. Koppal: Shri Shivaraj Thangadagi
9. Bellary - ST: Shri B Nagendra
10. Haveri: Shri Shivananda Patil
11. Dharwad: Shri Santosh Lad
12. Uttara Kannada: Shri Makala Vaidya
13. Davangere: Shri SS Mallikarjun
14. Shimoga: Shri Madhu Bangarappa
15. Udupi Chikkamagalur: Shri KJ George
16. Hassan: Shri KN Rajanna
17. Dakshina Kannada: Shri Dinesh Gundurao
18. Chitradurga - SC: Shri D Sudhakar
19. Tumkur: Dr. G. Parameshwar
20. Mandya: Shri Cheluvarayanaswamy
21. Mysore: Shri K. Venkatesh
22. Chamarajanagar - SC: Shri H.C. Mahadevappa
23. Bangalore Rural: Shri BS Suresh
24. Bangalore North: Shri Krishna Byregowda
25. Bangalore Central: Shri Zamir Ahmed Khan
26. Bangalore South: Shri Ramlinga Reddy
27. Chikkaballapur: Shri KH Muniyappa
28. Kolar - SC: Dr. M.C. Sudhakar
KERALA
1. Kasargod: Shri Simon Alex
2. Kannur: Shri N. Subramanian
3. Vatakara: Shri V.A. Narayanan
4. Wayanad: Shri P.T. Mathew
5. Kozhikode: Shri Sony Sebastian
6. Malapuram: Shri C.V. Balachandran
7. Ponnani: Shri P.A. Salim
8. Palakkad: Shri B.A. Abdul Muthalib
9. Alathur - SC: Shri V. Baburaj
10. Thrissur: Shri O. Abdurahman Kutty
11. Chalakudy: Shri P.J. Joy
12. Ernakulam: Shri M. Liju
13. Idukki: Shri V.P. Sajeendran
14. Kottayam: Shri Roy K Poulose
15. Alappuzha: Shri Ajay Tharayil
16. Mavelikara - SC: Shri KC Joseph
17. Pathanamthitta: Shri A.A. Shukkoor
18. Kollam: Shri V.S. Sivakumar
19. Attingal: Shri Karakulam Krishan Pillai
20. Thiruvananthapuram: Shri P. Mohanraj
MADHYA PRADESH
1. Morena: Shri Jaiwaradhan Singh
2. Bhind - SC: Shri Nitendra Rathore
3. Gwalior: Shri Vipin Wankhede
4. Guna: Shri Lakhan Singh
5. Sagar: Shri Ram Chandra Dangi
6. Tikamgarh - SC: Shri Phool Singh Baraiya
7. Damoh: Shri Lakhan Ghanghiriya
8. Khajuraho: Shri Sanjay Yadav
9. Satna: Shri Tarun Bhanot
10. Rewa: Shri Rajnish Singh
11. Sidhi: Shri Vinay Saxena
12. Shahdol - ST: Dr. Ashok Marskole
13. Jabalpur: Shri Sukhdev Panse
14. Mandla - ST: Shri Sukhendra Singh Bana
15. Balaghat: Shri Sanjay Sharma
16. Chhindwara: Shri Sunil Jaiswal
17. Hoshangabad: Shri Deepak Joshi
18. Vidisha: Shri Harsh Yadav
19. Bhopal: Shri Priyavrat Singh
20. Rajgarh: Shri Satyanarayan Patel
21. Dewas - SC: Shri Vishal Patel
22. Ujjain - SC: Shri Babulal Yadav
23. Mandsour: Shri Dilip Gurjar
24. Ratlam - ST: Shri Sachin Yadav
25. Dhar - ST: Shri Ravi Joshi
26. Indore: Shri Bala Bachchan
27. Khargone - ST: Shri Ramlal Malviya
28. Khandwa: Shri R.K. Dogne
29. Betul - ST: Shri Arif Masood
MAHARASHTRA
1. Nandurbar -ST: Shri Kunal Patil
2. Dhule: Shri Arif Naseem Khan
3. Jalgaon: Smt. Yashomati Thakur
4. Raver: Kum. Praniti Shinde
5. Buldhana: Shri Ranjeet Kamble
6. Akola: Prof. Vasant Purke
7. Amravati - SC: Shri Chandrakant Handore
8. Wardha: Dr. Nitin Raut
9. Ramtek - SC: Dr. Sunil Deshmukh
10. Nagpur: Prof. Virendra Jagtap
11. Bhandara - Gondiya: Shri Nana Gawande
12. Gadchiroli - Chimur - ST: Adv. Abhijeet Wanjari
13. Chandrapur: Dr. Satish Chaturvedi
14. Yavatmal - Washim: Shri Subhash Dhote
15. Hingoli: Shri Ashok Chavan
16. Nanded: Shri Vijay Wadettiwar
17. Parbhani: Smt. Rajani Patil
18. Jalna: Dr. Wajahat Mirza
19. Aurangabad: Shri Suresh Warpudkar
20. Dindori -ST: Shri Anil Patel
21. Nashik: Shri Amit Deshmukh
22. Palghar -ST: Shri Suresh Taware
23. Bhiwandi: Shri Anis Ahmed
24. Mumbai North: Shri Madhu Chavan
25. Mumbai North West: Shri Aslam Shaikh
26. Mumbai North East: Shri Baldev Khosa
27. Mumbai North Central: Shri Amin Patel
28. Mumbai South Central: Shri Ashok Jadhav
29. Mumbai South: Shri Virender Bakshi
30. Raigad: Adv. Charulata Tokas
31. Maval: Shri Hussain Dalwai
32. Pune: Dr. Vishwajeet Kadam
33. Baramati: Shri Ramvijay Burungale
34. Shirur: Adv. Ramhari Rupanwar
35. Ahmednagar: Shri Mohan Joshi
36. Shirdi -SC: Shri Balasaheb Thorat
37. Beed: Shri Narayan Pawar
38. Osmanabad: Shri Siddharam Mhetre
39. Latur -SC: Shri Sangram Thopte
40. Solapur - SC: Shri Basavraj Patil (Murumkar)
41. Madha: Shri Sanjay Balgude
42. Sangli: Shri Satej (Bunty) Patil
43. Satara: Shri Ravindra Dhangekar
44. Ratnagiri - Sindudurga: Shri Ashok (Bhai) Jagtap
45. Kolhapur: Shri Prithviraj Chavan
46. Hatkanagale: Adv. Abhay Chhajed
MANIPUR
1. Inner Manipur: Shri Moirangthem Okendro
2. Outer Manipur - ST: Shri Md. Fajur Rahim
MEGHALAYA
1. Shillong - ST: Shri Sanjay Das
2. Tura - ST: Shri Brigady Sangma
MIZORAM
1. Mizoram - ST: Shri Laldinmawia Ralte
NAGALAND
1. Central Zone: Shri Lovito Zhimomi
2. East Zone: Shri Denngan Avenno
3. South Zone: Shri Khriedi Theunuo
ODISHA
1. Bargarh: Shri Jangeswar Babu
2. Sundargarh - ST: Shri Satya Bhusan Sahoo
3. Sambalpur: Shri Prem Sankar Mishra
4. Keonjhar: Shri Bishnu Barik
5. Mayurbhanj: Shri Akshya Acharya
6. Balasore: Shri Janki Ballav Patnaik
7. Bhadrak: Shri Zia-ul-Haque
8. Jajpur: Shri Chittaranjan Sarangi
9. Dhenkanal: Shri Sameer Routray
10. Bolangir: Ms. Ajayanti Pradhan
11. Kalahandi: Shri Nakula Nayak
12. Nabarangpur: Shri Nimei Sarkar
13. Kandhamal: Shri Haldhar Karji
14. Cuttack: Ms. Saraswati Hembram
15. Kendrapara: Shri Manas Ranjan Choudhary
16. Jagatsinghpur: Shri Panchanan Kanungo
17. Puri: Shri Sibananda Ray
18. Bhubaneswar: Shri Rabindra Mallick
19. Aska: Shri Abhimanyu Behera
20. Berhampur: Shri Jayram Pangi
21. Koraput: Shri Trinath Behera
PUNJAB
1. Gurdaspur: Shri Inderbir Singh Bolaria
2. Amritsar: Shri Sukhpal Singh Bhullar
3. Khadoor Sahib: Shri Pargat Singh
4. Jalandhar: Shri Sukhbinder Singh Sarkaria
5. Hoshiarpur: Shri Ashwani Sharma
6. Anandpur Sahib: Shri Pawan Adia
7. Ludhiana: Dr. Raj Kumar Chabbewal
8. Fatehgarh Sahib: Shri Harinder Pal Singh Harry Mann
9. Faridkot: Shri Krishan Kumar Aggarwal
10. Firozpur: Shri Sukhwinder Singh Danny
11. Bathinda: Shri Hardyal Singh Kamboj
12. Sangrur: Shri Randeep Singh Nabha
13. Patiala: Shri Gurkirat Singh
RAJASTHAN
1. Ganganagar - SC: Shri Dinesh Kaswa
2. Bikaner - SC: Shri Pusaram Godara
3. Churu: Shri Hakam Ali
4. Jhunjhunu: Shri Khanu Khan Budhwali
5. Sikar: Shri Mahendra Gehlot
6. Jaipur Rural: Shri Harsahay Yadav
7. Jaipur: Shri Rohit Bohra
8. Alwar: Shri Dharmendra Rathore
9. Bharatpur - SC: Shri Mahesh Joshi
10. Karauli-Dholpur - SC: Ms. Mamta Bhupesh
11. Dausa - ST: Shri Prashant Bairwa
12. Tonk-Sawai Madhopur: Shri Mahesh Sharma
13. Ajmer: Shri Sudarshan Singh Rawat
14. Nagaur: Shri Gajendra Sankhla
15. Pali: Smt. Sangeeta Beniwal
16. Jodhpur: Shri Mahendra Choudhary
17. Barmer: Shri Abhishek Choudhary
18. Jalore: Ms. Anjana Patel
19. Udaipur - ST: Shri Ramlal Meena
20. Banswara - ST: Shri Mahendra Jeet S Malviya
21. Chittorgarh: Shri Hem Singh Shekhawat
22. Rajasamand: Smt. Shakuntla Rawat
23. Bhilwara: Shri Rajkumar Sharma
24. Kota: Shri Murarilal Meena
25. Jhalawar - Baran: Shri Pramod Jain Bhaya
SIKKIM
1. Sikkim: Shri Gopal Chettri
TAMIL NADU
1. Thiruvallur - SC: Shri Hasan Moulana
2. Chennai North: Shri S M Hidayathullah
3. Chennai South: Shri D Selvam
4. Chennai Central: Smt. Lakshmi Ramachandran
5. Sriperumbudur: Shri T.N. Muruganantham
6. Kancheepuram -SC: Shri K. Thanikachalam
7. Arakkonam: Shri P James
8. Vellore: Shri M.Vasantharaj
9. Krishnagiri: Shri Mohan Kumar Mangalam
10. Dharmapuri: Shri Ekambavanan
11. Tiruvannamalai: Shri AG Chidabaram
12. Arani: Shri Imaya Kakkan
13. Villupuram - SC: Shri Arul Anbarasu
14. Kallakurichi: Adv B. Damodaran
15. Salem: Dr. R. Chezhiyan
16. Namakkal: Shri Alagu Jaypal
17. Erode: Shri M.N.Kandasamy
18. Tiruppur: Shri L Muthu Kumar
19. Nilgiris -SC: Shri P S.Saravanakumar
20. Coimbatore: Shri Kosy Baby
21. Pollachi: Shri K SenthilKumar
22. Dindigul: Shri P Varadarajan
23. Karur: Shri RM Palaniswamy
24. Tiruchirapalli: Shri Bennnet Antony Raj
25. Perambalur: Smt. S Sujatha
26. Cuddalore: Dr K.I Manirathinam
27. Chidambaram - SC: Shri Ranga Bupathy
28. Mayiladuturai: Shri G Rajendran
29. Nagapattinam - SC: Shri KBSM Kanivannan
30. Thanjavur: Shri John Ashokan
31. Sivaganga: Shri Arul Pethaiah
32. Madurai: Md Siddique
33. Theni: Shri Jaysimha Nachiyappan
34. Virudhunagar: Shri Oorvasi Amritraj
35. Ramanathapuram: Shri Swarna Sethuraman
36. Thoothukkudi: Shri SKTB.Kamaraj
37. Tenkasi - SC: Shri Ruby Manoharan
38. Tirunelveli: Adv C. Robert Bruce
39. Kanyakumari: Shri S Raj Kumar
TELANGANA
1. Adilabad (ST): Smt. D. Anasuya Sethakka
2. Peddapalli (SC): Shri D. Sridhar Babu
3. Karimnagar: Shri Ponnam Prabhakar
4. Nizamabad: Shri T. Jeevan Reddy
5. Zahirabad: Shri P. Sudarshan Reddy
6. Medak: Shri Damodar Rajanarasimha
7. Malkajgiri: Shri Tummala Nageswara Rao
8. Secunderabad: Shri Bhatti Vikramarka Mallu
9. Hyderabad: Shri Bhatti Vikramarka Mallu
10. Chevella: Shri A. Revanth Reddy
11. Mahabubnagar: Shri A. Revanth Reddy
12. Nagarkurnool (SC): Shri Jupally Krishna Rao
13. Nalgonda: Shri N. Uttam Kumar Reddy
14. Bhongir: Shri Komatireddy Venkat Reddy
15. Warangal (SC): Smt. Konda Surekha
16. Mahabubabad (ST): Shri Ponguleti Srinivas Reddy
17. Khammam: Shri Ponguleti Srinivas Reddy
TRIPURA
1. Tripura West: Shri Sabda Kumar Jamatia
2. Tripura East: Adv. Prasanta Sen Chowdhury
UTTAR PRADESH
1. Saharanpur: Shri Ahmed Hamid
2. Kairana: Shri Sushant Goel
3. Muzaffarnagar: Shri Gaurav Bhati
4. Bijnor: Shri Phool Kunwar
5. Nagina - SC: Shri Rizwan Qureshi
6. Moradabad: Shri Tukkimal Khatik
7. Rampur: Haji Imran Qureshi
8. Sambhal: Shri Afroj Ali Khan
9. Amroha: Shri Bijendra Yadav
10. Meerut: Shri Sanjeev Sharma
11. Baghpat: Shri Hemant Pradhan
12. Ghaziabad: Shri Sachin Chaudhary
13. Gautam Buddha Nagar: Ms. Dolly Sharma
14. Bulandshahr - SC: Shri Subodh Sharma
15. Aligarh: Shri Kaushalendra Yadav
16. Hathras - SC: Prof Yashpal
17. Mathura: Shri Sharad Upadhyay Nanda
18. Agra - SC: Shri Mukesh Dhangar
19. Fatehpur Sikri: Pandit Rajkumar Rawat
UTTARAKHAND
1. Tehri Garhwal: Shri Mantri Prashad Naithani
2. Garhwal: Shri Vikram Negi
3. Almora - SC: Dr. Jeet Ram
4. Nainital - Udhamsingh Nagar: Shri Govind Singh Kunjwal
5. Haridwar: Shri Ganesh Godiyal
WEST BENGAL
1. Cooch Behar: Shri ALI IMRAN RAMZ (VICTOR)
2. Alipurduars: SUJOY GHATAK
3. Jalpaiguri: SANTANU DEBNATH
4. Darjeeling: SUNIL TIRKEY
5. Raiganj: MUSTAQ ALAM
6. Balurghat: TUSAR KANTI GUHA
7. Maldaha Uttar: HAFIZ ALAM SAIRANI
8. Maldaha Dakshin: JAYONTO DAS
9. Jangipur: SUMAN PAUL
10. Baharampur: SAINA JAVED
11. Murshidabad: MANOJ CHAKRABORTY
12. Krishnanagar: POOJA ROY CHOWDHURY
13. Ranaghat: KRISHNA PADA CHANDA (KESTO DA)
14. Bangaon: ASHOK BHATTACHARYA
15. Barrackpore: DIBYENDU MITRA
16. Dum Dum: ASIT MITRA
17. Barasat: ABHISHEK BANERJEE
18. Basirhat: YASIR HAIDER
19. Joynagar: SOUMYA AICH ROY
20. Mathurapur: MAYARANI GHOSH
21. Diamond Harbour: KHAJA AHMED
22. Jadavpur: ASUTOSH CHATTERJEE
23. Kolkata Dakshin: NILOY PRAMANIK
24. Kolkata Uttar: DIPTIMAN GHOSH
25. Howrah: PRITAM GHOSH
26. Uluberia: MD MUKHTAR
27. Srerampur: SUBRATA MUKHERJEE
28. Hooghly: KRISHNA DEBNATH
29. Arambagh: ASIT MITRA
30. Tamluk: PRASANTA DUTTA
31. Kanthi: URVASI BHATTACHARYA
32. Ghatal: SOUMEN BISWAS
33. Jhargram: CHIRANJIB BHOWMIK
34. Medinipur: SUVANKAR SARKAR
35. Purulia: ABHIJIT BHATTACHARYA
36. Bankura: PRASENJIT PUITUNDI
37. Bishnupur: ARUP BANERJEE
38. Bardhaman Purba: SANKAR GHOSH
39. Burdwan - Durgapur: RANAJIT CHATTERJEE
40. Asansol: MILTON RASHID
41. Bolpur: KAMALESH CHATTERJEE
42. Birbhum: RITZU GHOSAL
ANDAMAN & NICOBAR
1. A&N Islands: Shri Gyan Prakash
CHANDIGARH
1. Chandigarh: Shri Gurcharan Das Kala
DADRA & NAGAR HAVELI
1. D & N Haveli: Shri Vikram Sinh Parmar
DELHI
1. Chandni Chowk: Dr. Parvej Mian
2. North East Delhi: Shri Amit Malik
3. East Delhi: Shri Chatter Singh
4. New Delhi: Smt. Prerna Singh
5. North West Delhi: Shri Jitender Baghel
6. West Delhi: Shri Neeraj Basoya
7. South Delhi: Shri Kamal Kant Sharma
JAMMU & KASHMIR
1. Baramulla: Shri Ghulam Nabi Monga
2. Srinagar: Shri Haji Ab Rashid Dar
3. Anantnag-Rajouri: Shri Yogesh Swahney
4. Udhampur: Shri Ravender Sharma
5. Jammu: Shri Naresh K Gupta
LADAKH
1. Ladakh: Capt. Tsephel
PUDUCHERRY
1. Puducherry: Shri VK Arivazhagan
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