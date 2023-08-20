The Congress Working Committee (CWC), the apex decision-making body of the Indian National Congress, has witnessed the inclusion of fresh voices, with Gaurav Gogoi, Lalthanhawla, Gaikhangam and Sudeep Roy Barman from Tripura finding their place among its members.

The CWC, led by Hon'ble Congress President Shri Mallikarjun Kharge, unveiled the list of members, reflecting a blend of experience, expertise, and regional insights.



Prominent leaders Shashi Tharoor and Sachin Pilot have been inducted into the committee, marking their active involvement in shaping the party's strategies and policies.



The committee includes several well-known faces, demonstrating a mix of experienced leaders and fresh voices. Here's a glance at the composition:

CWC Members:

1. Shri Mallikarjun Kharge

2. Smt. Sonia Gandhi

3. Dr. Manmohan Singh

4. Shri Rahul Gandhi

5. Shri Adhir Ranjan Choudhary

6. Shri A K Antony

7. Smt. Ambika Soni

8. Smt. Meira Kumar

9. Shri Digvijay Singh

10. Thiru P Chidambaram

11. Shri Tariq Anwar

12. Shri Lal Thanhawala

13. Shri Mukul Wasnik

14. Shri Anand Sharma

15. Shri Ashokrao Chavan

16. Shri Ajay Maken

17. Shri Charanjit Singh Channi

18. Smt. Priyanka Gandhi Vadra

19. Ms. Kumari Selja

20. Shri Gaikhangam

21. Shri N Raghuveera Reddy

22. Shri Shashi Tharoor

23. Shri Tamradhwaj Sahu

24. Shri Abhishek Manu Singhvi

25. Shri Salman Kurshid

26. Shri Jairam Ramesh

27. Shri Jitendra Singh

28. Shri Randeep Singh Surjewala

29. Shri Sachin Pilot

30. Shri Deepak Babaria

31. Shri Jagdish Thakor

32. Shri G A Mir

33. Shri Avinash Pande

34. Smt. Deepa Das Munshi

35. Shri Mahendrajeet Singh Malviya

36. Shri Gourav Gogoi

37. Shri Syed Naseer Hussain

38. Shri Kamaleshwar Patel

39. Shri KC Venugopal



Permanent Invitees:

1. Shri Veerappa Moily

2. Shri Harish Rawat

3. Shri Pawan Kumar Bansal

4. Shri Mohan Prakash

5. Shri Ramesh Chennithala

6. Shri BK Hariprasad

7. Smt. Prathiba Singh

8. Shri Manish Tiwari

9. Shri Tariq Hameed Karra

10. Shri Deepender Singh Hooda

11. Shri Girish Raya Chodankar

12. Shri T Subbarami Reddy

13. Shri K. Raju

14. Shri Chandrakant Handore

15. Smt. Meenakshi Natarajan

16. Smt. Phulo Devi Netam

17. Shri Damodar Raja Narasimha

18. Shri Sudeep Roy Burman



Incharges:

19. Dr. A Chellakumar

20. Shri Bhakta Charan Das

21. Dr. Ajoy Kumar

22. Shri Harish Choudhary

23. Shri Rajeev Shukla

24. Shri Manickam Tagore

25. Shri Sukhvinder Randhawa

26. Shri Manickrao Thakre

27. Smt. Rajani Patel

28. Shri Kanhaiya Kumar

29. Shri Gurdeep Sappal

30. Shri Sachin Rao

31. Shri Devender Yadav

32. Shri Manish Chatrath



Special Invitees:

1. Shri Pallam Raju

2. Shri Pawan Khera

3. Shri Ganesh Godiyal

4. Shri Kodikkunil Suresh

5. Smt. Yashomati Thakur

6. Smt. Supriya Shrinate

7. Smt. Priniti Shinde

8. Smt. Alka Lamba

9. Shri Vamshi Chand Reddy

Ex-Officio Members:

10. Shri Srinivas BV - President, IYC

11. Shri Neeraj Kundan - President, NSUI

12. Smt. Netta D'souza - President, Mahila Congress

13. Shri Lalji Desai - Chief Organiser, Sevadal