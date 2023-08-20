Congress top decision-making body formed, Gaurav Gogoi, Lal Thanhawla, Gaikhangam and Sudeep Roy Barman from northeast find place
Prominent leaders Shashi Tharoor and Sachin Pilot have been inducted into the committee, marking their active involvement in shaping the party's strategies and policies.
The Congress Working Committee (CWC), the apex decision-making body of the Indian National Congress, has witnessed the inclusion of fresh voices, with Gaurav Gogoi, Lalthanhawla, Gaikhangam and Sudeep Roy Barman from Tripura finding their place among its members.
The CWC, led by Hon'ble Congress President Shri Mallikarjun Kharge, unveiled the list of members, reflecting a blend of experience, expertise, and regional insights.
Prominent leaders Shashi Tharoor and Sachin Pilot have been inducted into the committee, marking their active involvement in shaping the party's strategies and policies.
The committee includes several well-known faces, demonstrating a mix of experienced leaders and fresh voices. Here's a glance at the composition:
CWC Members:
1. Shri Mallikarjun Kharge
2. Smt. Sonia Gandhi
3. Dr. Manmohan Singh
4. Shri Rahul Gandhi
5. Shri Adhir Ranjan Choudhary
6. Shri A K Antony
7. Smt. Ambika Soni
8. Smt. Meira Kumar
9. Shri Digvijay Singh
10. Thiru P Chidambaram
11. Shri Tariq Anwar
12. Shri Lal Thanhawala
13. Shri Mukul Wasnik
14. Shri Anand Sharma
15. Shri Ashokrao Chavan
16. Shri Ajay Maken
17. Shri Charanjit Singh Channi
18. Smt. Priyanka Gandhi Vadra
19. Ms. Kumari Selja
20. Shri Gaikhangam
21. Shri N Raghuveera Reddy
22. Shri Shashi Tharoor
23. Shri Tamradhwaj Sahu
24. Shri Abhishek Manu Singhvi
25. Shri Salman Kurshid
26. Shri Jairam Ramesh
27. Shri Jitendra Singh
28. Shri Randeep Singh Surjewala
29. Shri Sachin Pilot
30. Shri Deepak Babaria
31. Shri Jagdish Thakor
32. Shri G A Mir
33. Shri Avinash Pande
34. Smt. Deepa Das Munshi
35. Shri Mahendrajeet Singh Malviya
36. Shri Gourav Gogoi
37. Shri Syed Naseer Hussain
38. Shri Kamaleshwar Patel
39. Shri KC Venugopal
Permanent Invitees:
1. Shri Veerappa Moily
2. Shri Harish Rawat
3. Shri Pawan Kumar Bansal
4. Shri Mohan Prakash
5. Shri Ramesh Chennithala
6. Shri BK Hariprasad
7. Smt. Prathiba Singh
8. Shri Manish Tiwari
9. Shri Tariq Hameed Karra
10. Shri Deepender Singh Hooda
11. Shri Girish Raya Chodankar
12. Shri T Subbarami Reddy
13. Shri K. Raju
14. Shri Chandrakant Handore
15. Smt. Meenakshi Natarajan
16. Smt. Phulo Devi Netam
17. Shri Damodar Raja Narasimha
18. Shri Sudeep Roy Burman
Incharges:
19. Dr. A Chellakumar
20. Shri Bhakta Charan Das
21. Dr. Ajoy Kumar
22. Shri Harish Choudhary
23. Shri Rajeev Shukla
24. Shri Manickam Tagore
25. Shri Sukhvinder Randhawa
26. Shri Manickrao Thakre
27. Smt. Rajani Patel
28. Shri Kanhaiya Kumar
29. Shri Gurdeep Sappal
30. Shri Sachin Rao
31. Shri Devender Yadav
32. Shri Manish Chatrath
Special Invitees:
1. Shri Pallam Raju
2. Shri Pawan Khera
3. Shri Ganesh Godiyal
4. Shri Kodikkunil Suresh
5. Smt. Yashomati Thakur
6. Smt. Supriya Shrinate
7. Smt. Priniti Shinde
8. Smt. Alka Lamba
9. Shri Vamshi Chand Reddy
Ex-Officio Members:
10. Shri Srinivas BV - President, IYC
11. Shri Neeraj Kundan - President, NSUI
12. Smt. Netta D'souza - President, Mahila Congress
13. Shri Lalji Desai - Chief Organiser, Sevadal
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