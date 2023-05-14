Karnataka Election Results 2023: Full list of winners with their respective constituencies
The grand old party of India, Congress established its hold over the ruling Bharatiya Janata Party, with a winning margin in over 130 seats in the Karnataka Assembly Elections 2023.
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Karnataka Assembly Elections 2023
The grand old party of India, Congress established its hold over the ruling Bharatiya Janata Party, with a winning margin in over 130 seats in the Karnataka Assembly Elections 2023.
The poll results gave an impetus of the general elections that will be held in 2024. The Congress had not won a single state election since the 2019 Lok Sabha elections, barring Himachal Pradesh. Karnataka was the only southern state where BJP had power.
Here’s a full list of constituencies and winners :-l
|Constituency
|Winning Candidate
|Winning Party
|Nippani
|Jolle Shashikala Annasaheb
|BJP
|Chikkodi-Sadalga
|Ganesh Prakash Hukkeri
|Congress
|Athani
|Laxman Sangappa Savadi
|Congress
|Kagwad
|Bharamgouda Alagouda Kage
|Congress
|Kudachi (SC)
|Mahendra Kallappa Tammannavar
|Congress
|Raibag (SC)
|Aihole Duryodhan Mahalingappa
|BJP
|Hukkeri
|Katti Nikhil Umesh
|BJP
|Arabhavi
|Balachandra Laxmanrao Jarkiholi
|BJP
|Gokak
|Jarkiholi Ramesh Laxmanrao
|BJP
|Yemkanmardi (ST)
|Satish Laxmanrao Jarkiholi
|Congress
|Belgaum Uttar
|Asif (Raju) Sait
|Congress
|Belgaum Dakshin
|Abhay Patil
|BJP
|Belgaum Rural
|Laxmi R. Hebbalkar
|Congress
|Khanapur
|Vithal Somanna Halagekar
|BJP
|Kittur
|Babasaheb Patil
|Congress
|Bailhongal
|Koujalagi Mahantesh Shivanand
|Congress
|Saundatti Yellamma
|Vishwas Vasant Vaidya
|Congress
|Ramdurg
|Ashok Mahadevappa Pattan
|Congress
|Mudhol (SC)
|Ramappa Timmapur
|Congress
|Terdal
|Siddu Savadi
|BJP
|Jamkhandi
|Jagadeesh Shivayya Gudagunti
|BJP
|Bilgi
|JT Patil
|Congress
|Badami
|BB Chimmanakatti
|Congress
|Bagalkot
|Meti Hullappa Yamanappa
|Congress
|Hungund
|Kashappanavara Vijayanand Shivashankrappa
|Congress
|Muddebihal
|Appaji Aliyas Channabasavaraj S/O Shankarao Nadagouda
|Congress
|Devar Hippargi
|Bhimanagouda (Rajugouda) Basanagouda Patil
|Janata Dal (Secular)
|Basavana Bagevadi
|Shivanand Patil
|Congress
|Babaleshwar
|MB Patil
|Congress
|Bijapur City
|Basangouda Patil (Yatnal)
|BJP
|Nagathan (SC)
|Katakdhonda Vitthal Dhondiba
|Congress
|Indi
|Yashvantraygoud. Vittalagoud. Patil
|Congress
|Sindagi
|Ashok Mallappa Managuli
|Congress
|Afzalpur
|MY Patil
|Congress
|Jevargi
|Ajay Singh
|Congress
|Shorapur (ST)
|Raja Venkatappa Naik
|Congress
|Shahapur
|Sharanabasappa Gouda Darshanapur
|Congress
|Yadgir
|Channareddy Patil Tunnur
|Congress
|Gurmitkal
|Sharana Gowda Kandakur
|Janata Dal (Secular)
|Chittapur (SC)
|Priyank Kharge
|Congress
|Sedam
|Sharanprakash Rudrappa Patil
|Congress
|Chincholi (SC)
|Avinash Umesh Jadhav
|BJP
|Gulbarga Rural (SC)
|Basawaraj Mattimudu
|BJP
|Gulbarga Dakshin
|Allamprabhu Patil
|Congress
|Gulbarga Uttar
|Kaneez Fatima
|Congress
|Aland
|Bhojaraj
|Congress
|Basavakalyan
|Sharanu Salagar
|BJP
|Humnabad
|Siddu Patil
|BJP
|Bidar South
|Dr Shailendra Beldale
|BJP
|Bidar
|Rahim Khan
|Congress
|Bhalki
|Eshwar Khandre
|Congress
|Aurad (SC)
|Prabhu B Chavan
|BJP
|Raichur Rural (ST)
|Basanagouda Daddal
|Congress
|Raichur
|Dr Shivaraj Patil
|BJP
|Manvi (ST)
|G Hampayya Nayak
|Congress
|Devadurga (ST)
|Karemma
|Janata Dal (Secular)
|Lingsugur (SC)
|Manappa D Vajjal
|BJP
|Sindhanur
|Hampanagouda Badarli
|Congress
|Maski (ST)
|Basanagouda Turvihal
|Congress
|Kushtagi
|Doddanagouda Hanamagouda Patil
|BJP
|Kanakagiri (SC)
|Tangadagi Shivaraj Sangappa
|Congress
|Gangawati
|G Janardhan Reddy
|Kalyana Rajya Pragathi Paksha
|Yelburga
|Basavaraj Rayareddy
|Congress
|Koppal
|K Raghavendra Hitnal
|Congress
|Shirahatti (SC)
|Dr Chandru Lamani
|BJP
|Gadag
|HK Patil
|Congress
|Ron
|Gurupadagouda Sanganagouda Patil
|Congress
|Nargund
|C. C. Patil
|BJP
|Navalgund
|Ningaraddi Hanamaraddi Konaraddi
|Congress
|Kundgol
|MR Patil
|BJP
|Dharwad
|Vinay Kulkarni
|Congress
|Hubli-Dharwad East (SC)
|Abbayya Prasad
|Congress
|Hubli-Dharwad Central
|Mahesh Tenginakai
|BJP
|Hubli-Dharwad West
|Arvind Bellad
|BJP
|Kalghatgi
|Santosh S Lad
|Congress
|Haliyal
|Deshpande Raghunath
|Congress
|Karwar
|Satish Krishna Sail
|Congress
|Kumta
|Dinakar Keshav Shetty
|BJP
|Bhatkal
|Mankal Vaidya
|Congress
|Sirsi
|Bhimanna T Naik
|Congress
|Yellapur
|Arbail Shivaram Hebbar
|BJP
|Hangal
|Mane Srinivas
|Congress
|Shiggaon
|Basavaraj Bommai
|BJP
|Haveri (SC)
|Rudrappa Manappa Lamani
|Congress
|Byadgi
|Basavaraj Neelappa Shivannanavar
|Congress
|Hirekerur
|Ujaneshwar Basavannappa Banakar
|Congress
|Ranebennur
|Prakash Koliwad
|Congress
|Hadagalli (SC)
|Krishna Nayaka
|BJP
|Hagaribommanahalli (SC)
|Nemarajanaik K
|Janata Dal (Secular)
|Vijayanagara
|HR Gaviyappa
|Congress
|Kampli (ST)
|JN Ganesh
|Congress
|Siruguppa (ST)
|BM Nagaraja
|Congress
|Bellary Rural (ST)
|B Nagendra
|Congress
|Bellary City
|Nara Bharath Reddy
|Congress
|Sandur (ST)
|E Tukaram
|Congress
|Kudligi (ST)
|Srinivas NT
|Congress
|Molakalmuru (ST)
|NY Gopalakrishna
|Congress
|Challakere (ST)
|T Raghumurthy
|Congress
|Chitradurga
|KC Veerendra Puppy
|Congress
|Hiriyur
|Sudhakar
|Congress
|Hosadurga
|BG Govindappa
|Congress
|Holalkere (SC)
|M Chandrappa
|BJP
|Jagalur (ST)
|B Devendrappa
|Congress
|Harapanahalli
|Latha Mallikarjun
|Independent
|Harihar
|BP Harish
|BJP
|Davanagere North
|SS Mallikarjun
|Congress
|Davanagere South
|Shamanur Shivashankarappa
|Congress
|Mayakonda (SC)
|K S Basavanthappa
|Congress
|Channagiri
|Basavaraju V Shivaganga
|Congress
|Honnali
|Shanthana Gowda DG
|Congress
|Shimoga Rural (SC)
|Sharada Puryanaik
|Janata Dal (Secular)
|Bhadravati
|BK Sanagameshwara
|Congress
|Shimoga
|Channabasappa (Chenni)
|BJP
|Tirthahalli
|Araga Jnanendra
|BJP
|Shikaripura
|Vijayendra Yediyurappa
|BJP
|Sorab
|Madhu Bangarappa
|Congress
|Sagar
|Gopala Krishna Beluru
|Congress
|Byndoor
|Gururaj Shetty Gantihole
|BJP
|Kundapura
|A Kiran Kumar Kodgi
|BJP
|Udupi
|Yashpal Anand Suvarna
|BJP
|Kapu
|Gurme Suresh Shetty
|BJP
|Karkala
|V Sunil Kumar
|BJP
|Sringeri
|T D Rajegowda
|Congress
|Mudigere (SC)
|Nayana Motamma
|Congress
|Chikmagalur
|HD Thammaiah
|Congress
|Tarikere
|G H Srinivasa
|Congress
|Kadur
|Anand KS
|Congress
|Chikknayakanhalli
|CB Suresh Baabu
|Janata Dal (Secular)
|Tiptur
|K Shadakshari
|Congress
|Turuvekere
|MT Krishnappa
|Janata Dal (Secular)
|Kunigal
|Dr HD Ranganath
|Congress
|Tumkur City
|GB Jyothi Ganesh
|BJP
|Tumkur Rural
|B Suresh Gowda
|BJP
|Koratagere (SC)
|Dr G Parameshwara
|Congress
|Gubbi
|SR Srinivas (Vasu)
|Congress
|Sira
|T B Jayachandra
|Congress
|Pavagada (SC)
|HV Venkatesh
|Congress
|Madhugiri
|Kyathasandra N Rajanna
|Congress
|Gauribidanur
|KH Puttaswamy Gowda (KHP)
|Independent
|Bagepalli
|SN Subbareddy (Chinnakayalapalli)
|Congress
|Chikkaballapur
|Pradeep Eshwar
|Congress
|Sidlaghatta
|BN Ravi Kumar
|Janata Dal (Secular)
|Chintamani
|Dr MC Sudhakar
|Congress
|Srinivaspur
|G K Venkatashivareddy
|Janata Dal (Secular)
|Mulbagal (SC)
|Samruddhi V Manjunath
|Janata Dal (Secular)
|Kolar Gold Field (SC)
|Roopa Kala M
|Congress
|Bangarapet (SC)
|SN Narayanaswamy KM
|Congress
|Kolar
|Kothur G Manjunatha
|Congress
|Malur
|K. Y. Nanjegowda
|Congress
|Yelahanka
|SR Vishwanath
|BJP
|Krishnarajapuram
|BA Basavaraja
|BJP
|Byatarayanapura
|Krishna Byregowda
|Congress
|Yeshvanthapura
|ST Somashekar
|BJP
|Rajarajeshwarinagar
|Munirathna
|BJP
|Dasarahalli
|S Muniraju
|BJP
|Mahalakshmi Layout
|K Gopalaiah
|BJP
|Malleshwaram
|Dr Ashwathnarayan CN
|BJP
|Hebbal
|Suresha BS
|Congress
|Pulakeshinagar (SC)
|AC Srinivasa
|Congress
|Sarvagnanagar
|Kelachandra Joseph George
|Congress
|C. V. Raman Nagar (SC)
|S Raghu
|BJP
|Shivajinagar
|Rizwan Arshad
|Congress
|Shanti Nagar
|NA Haris
|Congress
|Gandhi Nagar
|Dinesh Gundu Rao
|Congress
|Rajaji Nagar
|S Suresh Kumar
|BJP
|Govindraj Nagar
|Priyakrishna
|Congress
|Vijay Nagar
|M Krishnappa
|Congress
|Chamrajpet
|BZ Zameer Ahmed Khan
|Congress
|Chickpet
|Uday B Garudachar
|BJP
|Basavanagudi
|Ravi Subramanya LA
|BJP
|Padmanabhanagar
|R Ashoka
|BJP
|B.T.M. Layout
|Ramalinga Reddy
|Congress
|Jayanagar
|CK Ramamurthy
|BJP
|Mahadevapura (SC)
|Manjula S
|BJP
|Bommanahalli
|Sathish Reddy M
|BJP
|Bangalore South
|M Krishnappa
|BJP
|Anekal (SC)
|B Shivanna
|Congress
|Hoskote
|Sharath Kumar Bachegowda
|Congress
|Devanahalli (SC)
|KH Muniyappa
|Congress
|Doddaballapur
|Dheeraj Muniraj
|BJP
|Nelamangala (SC)
|Shreenivasaiah N
|Congress
|Magadi
|HC Balakrishna
|Congress
|Ramanagaram
|HA Iqbal Hussain
|Congress
|Kanakapura
|DK Shivakumar
|Congress
|Channapatna
|HD Kumaraswamy
|Janata Dal (Secular)
|Malavalli (SC)
|PM Narendraswamy
|Congress
|Maddur
|Udaya K M
|Congress
|Melukote
|Darshan Puttannaiah
|Sarvodaya Karnataka Paksha
|Mandya
|Ravikumar Gowda (Ganiga)
|Congress
|Srirangapatna
|A.B. Ramesha Bandisiddegowda
|Congress
|Nagamangala
|N Chaluvaraya Swamy
|Congress
|Krishnarajapet
|HT Manju
|Janata Dal (Secular)
|Shravanabelagola
|CN Balakrishna
|Janata Dal (Secular)
|Arsikere
|KM Shivalinge Gowda
|Congress
|Belur
|HK Suresh (Hullalli Suresh)
|BJP
|Hassan
|Swaroop Prakash
|
Janata Dal (Secular)
|Holenarasipur
|HD Revanna
|
Janata Dal (Secular)
|Arkalgud
|A. Manju
|Janata Dal (Secular)
|Sakleshpur (SC)
|Cement Manju
|BJP
|Belthangady
|Harish Poonja
|BJP
|Moodabidri
|Umanatha Kotian
|BJP
|Mangalore City North
|Bharath Shetty Y
|BJP
|Mangalore City South
|D Vedavyasa Kamath
|BJP
|Mangalore
|UT Khader Fareed
|Congress
|Bantval
|Rajesh Naik U
|BJP
|Puttur
|Ashok Kumar Rai
|Congress
|Sullia (SC)
|Bhagirathi Murulya
|BJP
|Madikeri
|Dr Mantar Gowda
|Congress
|Virajpet
|AS Ponnanna
|Congress
|Periyapatna
|K Venkatesh
|Congress
|Krishnarajanagara
|Ravishankar D
|Congress
|Hunsur
|GD Harish Gowda
|Heggadadevankote (ST)
|Anil Chikkamadhu
|Congress
|Nanjangud (SC)
|Darshan Dhruvanarayana
|Congress
|Chamundeshwari
|GT Devegowda
|Janata Dal (Secular)
|Krishnaraja
|T S Srivathsa
|BJP
|Chamaraja
|K Harish Gowda
|Congress
|Narasimharaja
|Tanveer Sait
|Congress
|Varuna
|Siddaramaiah
|Congress
|T Narasipur (SC)
|Dr HC Mahadevappa
|Congress
|Hanur
|MR Manjunath
|Janata Dal (Secular)
|Kollegal (SC)
|A.R.Krishnamurthy
|Congress
|Chamarajanagar
|C Puttarangashetty
|Congress
|Gundlupet
|HM Ganesh Prasad
|Congress
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