NF Railway announces restoration of trains earlier cancelled due to cyclone Remal, details inside
The trains which were earlier cancelled on 28th May 2024 due to cyclone Remal have been restored.
The trains which were earlier cancelled on 28th May, 2024 due to cyclone Remal have been restored, except train no. 05637 (Naharlagun - Silchar) Express, train no. 15704 (Bongaigaon – New Jalpaiguri) Express, train no. 07514 (Bamanhat – Siliguri Jn.) DEMU, train no. 05687 (Dullabcherra - Silchar) Passenger, train no. 05660 (Vangaichungpao - Silchar) Passenger and train no. 05568 (Bhairabi - Silchar) Passenger.
Also, the trains which were cancelled on 29th May 2024 have been restored.
It is to be mentioned here that earlier, the NF Railway announced that Train no. 05421/22(Malda Town – Balurghat – Malda Town)Express, train no. 15464/63 (Siliguri Jn. – Balurghat – Siliguri Jn.) Intercity Express, train no. 15467 (Siliguri Jn. - Bamanhat) Intercity Express, train no. 05465/66 (Alipurduar Jn. – Bamanhat – Alipurduar Jn.), train no. 15723/24 (Jogbani – Siliguri Town - Jogbani) Intercity Express, train no. 07520 (Siliguri Jn. – Malda Court) DEMU, train no. 07508 (Siliguri Jn. - Radhikapur) DEMU, train no. 75741/42 (Siliguri Jn. – Dhubri – Siliguri Jn.) Intercity Express, train no. 15777/78 (New Jalpaiguri – Alipurduar Jn. – New Jalpaiguri) Intercity Express, train no. 15767/68 (Siliguri Jn. – Alipurduar Jn. – Siliguri Jn.) Intercity Express, train no. 15703 (New Jalpaiguri - Bongaigaon) Intercity Express, train no. 07513 (Siliguri Jn. - Bamanhat) DEMU, train no. 15615/16 (Guwahati –Silchar - Guwahati) Express, train no. 15664/63 (Silchar – Agartala - Silchar) Intercity Express, train no. 05682 (Silchar - Maishashan)Passenger, train no. 05659 (Silchar - Vangaichungpao) Passenger, train no. 05567 (Silchar - Bhairabi) Passenger, train no. 07684/83 (Agartala – Sabroom - Agratala) DEMU, train no. 07688/87 (Agartala – Sabroom - Agratala) DEMU and train no. 07690/89 (Agartala – Sabroom - Agartala) DEMUcommencing journey on27th& 28th May 2024
Himanta Biswa Sarma: BJP to form government on June 10; Pandian's return to Tamil Nadu set for June 11
2. Train no. 05683 (Maishashan- Silchar) Passenger, train no. train no. 05688 (Silchar - Dullabcherra) Passenger and train no. 05638 (Silchar - Naharlagun) Express commencing journey on 27th May 2024
3. Train no. 07519 (Malda Court – Siliguri Jn.) DEMU, train no. 07507 (Radhikapur – Siliguri Jn.) and train no. 05637 (Naharlagun - Silchar) Express commencing journey on 28th May 2024
4. Train no. 15468 (Balurghat – Siliguri Jn.) Intercity Express commencing journey on 27th& 29th May, 2024
5. Train no. 15704 (Bongaigaon – New Jalpaiguri) Express, train no. 07514 (Bamanhat – Siliguri Jn.) DEMU, train no. 05687 (Dullabcherra - Silchar) Passenger, train no. 05660 (Vangaichungpao - Silchar) Passenger and train no. 05568 (Bhairabi - Silchar) Passenger commencing journey on 28th& 29th May, 2024
Copyright©2026 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today