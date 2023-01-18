Railways cancel 283 trains, check list here
Indian Railways informed that 283 trains were canceled on January 18 due to dense fog in the parts of North India.
Indian Railways informed that 283 trains were canceled on January 18 due to dense fog in parts of North India.
The decision was implemented in view of dense fog in these parts of the country. Dense fog causes low visibility, and maintenance of railway tracks and platforms becomes difficult in such cases.
The 283 trains which were canceled include, NEW DELHI (NDLS) - NEW GUWAHATI G/SHED (NGC), GUWAHATI (GHY) - KOLKATA TERMINAL (KOAA), DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO), LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
The following are the trains that have been canceled:
1. NEW DELHI (NDLS) - NEW GUWAHATI G/SHED (NGC)PEXP14:3001605 PTK-JMKR EXP SPL
2. JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)PSPC04:3501607 PTK-JDNX SPL
3. BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)PSPC17:5501625 DUI-BTI MEXP SPL
4. BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)PSPC04:0001609 PTK-BJPL XPRES SPL
5. VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - LUCKNOW (LKO)PSPC04:1001824 LKO-VGLB UNRSRVED EXP SP
6. DHURI JN (DUI) - BHATINDA (BTI)PSPC04:1001626 BTI-DUI MEXP SPL
7. VARANASI (BSB) - BARKA KANA (BRKA)PSPC07:0003592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
8. PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)PSPC15:2001610 BJPL-PTK SPL
9. BUXAR (BXR) - BANARAS (BSBS)PSPC06:2003650 BSBS-BXR MEMU PASS SPL
10. BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)PSPC15:1503661 JSME-BDME MEMU PGR SPL
11. LUCKNOW (LKO) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)PSPC16:2502518 GHY-KOAA TOD SPECIAL
12. AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)PSPC22:2503086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
13. JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)PSPC12:3003658 BDME-JSME MEMU PGR SPL
14. JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)PSPC16:4003662 BDME-JSME MEMU PGR SPL
15. GARHI HARSARU (GHH) - FARUKHNAGAR (FN)PSPC06:2004030 FN-DEE SPL
16. FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)PSPC07:0004041 DEE-FN SPL
17. MEERUT CITY (MTC) - GHAZIABAD (GZB)PSPC16:3004149 GZB-MTC SPL
18. VARANASI (BSB) - SULTANPUR (SLN)PSPC16:1504264 SLN-BSB U R M EXP SPL
19. SULTANPUR (SLN) - VARANASI (BSB)PSPC06:3504267 BSB-PBH U R M EXP SPL
20. BAREILLY(NR) (BE) - DELHI JN. (DLI)PSPC17:1504304 DELHI SHAJANPUR MEXP SPL
21. SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR CITY (SPC)PSPC07:0504355 LKO-BLM EXP SPL
22. SANGOLA (SGLA) - MUZAFFARPUR JN (MFP)PEXP00:0500402 NDLS-NGC COVID-
23. PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)PSPC17:1501606 PTK-JMKR EXP SPL
24. PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)PSPC02:0501608 BJPL-PTK EXP SPL
25. BHATINDA (BTI) - DHURI JN (DUI)PSPC21:1001823 VGLB-LKO UNRSRVED EXP SPL
26. GUWAHATI (GHY) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)TOD21:0003085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
27. NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)PSPC05:3503359 BRKA-BSB MEMU PASS SPL
28. BARKA KANA (BRKA) - VARANASI (BSB)PSPC03:3003360 BSB-BRKA MEMU PASS SPL
29. ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)PSPC07:0503649 BXR-BSBS MEMU PASS SPL
30. BANARAS (BSBS) - BUXAR (BXR)PSPC18:4503657 JSME-BDME MEMU PGR SPL
31. BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)PSPC13:0503659 JSME-BDME MEMU PGR SPL
32. JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)PSPC14:4003660 BDME-JSME MEMU PGR SPL
33. BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)PSPC17:1004029 GHH-FN DMU
34. GHAZIABAD (GZB) - MEERUT CITY (MTC)PSPC09:0004263 BSB-SLN U R M EXP SPL
35. DELHI JN. (DLI) - BAREILLY(NR) (BE)PSPC23:5004305 BALAMAU SPN MEX SPL
36. FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)PSPC16:1504148 MTC-GZB SPL
37. VARANASI (BSB) - PARTAPGARH JN (PBH)PSPC17:1504268 PBH-BSB U R M EXP SPL
38. PARTAPGARH JN (PBH) - VARANASI (BSB)PSPC05:0504303 SHAJANPUR DELHI MEXP SPL
39. BALAMU JN (BLM) - SHAHJEHANPUR (SPN)PSPC18:2504306 SPN-BLM MEXP SPL
40. SHAHJEHANPUR (SPN) - BALAMU JN (BLM)PSPC06:3504320 SPN-LKO EXP SPL
41. SHAHJEHANPUR (SPN) - LUCKNOW (LKO)PSPC04:5504335 MB-ANVT MEX SPL
42. MORADABAD (MB) - GHAZIABAD (GZB)PSPC05:1004336 ANVT-MB MEX SPL
43. GHAZIABAD (GZB) - MORADABAD (MB)PSPC18:2004337 SPC SPN EXPSPL
44. SITAPUR CITY (SPC) - SHAHJEHANPUR (SPN)PSPC19:0004338 SPN SCC EXPSPL
45. LUCKNOW (LKO) - BALAMU JN (BLM)PSPC18:4504379 ROZA BARELLY MEXP
46. ROZA JN (ROZA) - BAREILLY(NR) (BE)PSPC06:1504380 BE - RAC MEXP SPL
47. BAREILLY(NR) (BE) - ROZA JN (ROZA)PSPC18:5004403 DLI-SRE MEMU MEXP SPL
48. DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)PSPC16:4504404 SRE-DLI MEMU MEX SPL
49. SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)PSPC04:2004408 SSB-PWL EXP SPL
50. SHAKURBASTI (SSB) - PALWAL (PWL)PSPC10:0004421 PWL-SSB EXP SPL
51. PALWAL (PWL) - SHAKURBASTI (SSB)PSPC12:1504424 JIND- DELHI EXP SPL
52. JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)PSPC07:0504503 UMB-LDH MEX SPL
53. AMBALA CANT JN (UMB) - LUDHIANA JN (LDH)PSPC05:4004504 LDH-UMB MEXP SPL
54. LUDHIANA JN (LDH) - AMBALA CANT JN (UMB)PSPC16:1004531 UMB - DUI EXP SPL
55. AMBALA CANT JN (UMB) - DHURI JN (DUI)PSPC17:3504547 UMB - BTI SPL
56. AMBALA CANT JN (UMB) - BHATINDA (BTI)PSPC13:1004548 BTI - UMB MEX SPL
57. BHATINDA (BTI) - AMBALA CANT JN (UMB)PSPC07:3004549 UMB - PTA EXP SPL
58. AMBALA CANT JN (UMB) - PATIALA (PTA)PSPC07:5004550 PTA - UMB EXP SPL
59. PATIALA (PTA) - AMBALA CANT JN (UMB)PSPC17:1504568 NLDM-UMB SPL
60. NANGAL DAM (NLDM) - AMBALA CANT JN (UMB)PSPC10:4504577 UMB-NLDM SPL
61. AMBALA CANT JN (UMB) - NANGAL DAM (NLDM)PSPC11:3504579 UMB-LDH SPL
62. AMBALA CANT JN (UMB) - LUDHIANA JN (LDH)PSPC09:3004582 LDH-UMB SPL
63. LUDHIANA JN (LDH) - AMBALA CANT JN (UMB)PSPC17:5004591 LDH-CIA SPL
64. LUDHIANA JN (LDH) - CHHEHARTA (CIA)PSPC08:3004592 ASR-LDH SPL
65. CHHEHARTA (CIA) - LUDHIANA JN (LDH)PSPC13:1004601 PTK-JDNX PASSANGER
66. PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)PSPC10:1004602 JDNX-PTK PASSNGER
67. JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)PSPC07:1004647 PTK-BJPL EXP SPL
68. PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)PSPC08:4504648 BJPL-PTK EXP SPL
69. BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)PSPC16:2504652 HUMSAFAR EXP SPL
70. AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)TOD10:5504654 KARMABHOOMI SUF CLON SPL
71. AMRITSAR JN (ASR) - NEW JALPAIGURI (NJP)TOD08:4004689 UMB-JUC EXP SPL
72. AMBALA CANT JN (UMB) - JALANDHAR CITY (JUC)PSPC16:2004690 JUC-UMB MEXP SPL
73. JALANDHAR CITY (JUC) - AMBALA CANT JN (UMB)PSPC05:4004901 DEE-FN SPL
74. DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)PSPC18:0004902 FN-GHH SPL
75. FARUKHNAGAR (FN) - GARHI HARSARU (GHH)PSPC19:5004909 DLI-PNP SPL
76. DELHI JN. (DLI) - PANIPAT JN (PNP)PSPC19:2504910 PNP-DLI SPL
77. PANIPAT JN (PNP) - DELHI JN. (DLI)PSPC06:2004912 GZB-PWL CAR EMU
78. GHAZIABAD (GZB) - PALWAL (PWL)PSPC11:3004913 PWL-GZB CAR MEX SPL
79. PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB)PSPC08:0504916 NDLS-PWL EXP SPL
80. NEW DELHI (NDLS) - KOSI KALAN (KSV)PSPC04:2504919 KSV-NDLS EXP SPL
81. KOSI KALAN (KSV) - NEW DELHI (NDLS)PSPC19:4504927 NDLS-SSB EXP SPL
82. NEW DELHI (NDLS) - SHAKURBASTI (SSB)PSPC09:5004938 DLI-GZB SPL
83. DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)PSPC20:4504941 GZB-DLI SPL
84. GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)PSPC18:2004946 DLI-GZB SPL
85. DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)PSPC08:4004950 NDLS-GZB EXP SPL
86. NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)PSPC09:3504953 GZB-NDLS EXP SPL
87. GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)PSPC16:4004958 NDLS-GZB SPL
88. NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)PSPC17:4504959 GZB-NDLS SPL
89. GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)PSPC19:2504961 GZB-NDLS SPL
90. GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)PSPC08:3004963 NDLS-PNP EXP SPL
91. NEW DELHI (NDLS) - PANIPAT JN (PNP)PSPC17:5004964 PNP-NDLS EXP SPL
92. PANIPAT JN (PNP) - NEW DELHI (NDLS)PSPC06:4004974 BNW-ROK EXP SPL
93. BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)PSPC15:5504975 ROK BNW EXP SPL
94. ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)PSPC13:3004977 ROK-BNW EXP SPL
95. ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)PSPC17:3004978 BNW ROK EXP SPL
96. BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)PSPC07:3004987 DELHI JIND EXP SPL
97. DELHI JN. (DLI) - JIND JN (JIND)PSPC11:4004988 JIND DELHI EXP SPL
98. JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)PSPC15:5004999 DELHI SMQL EXP SPL
99. DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)PSPC21:0005000 SMQL DLI EXP SPL
100. SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)PSPC04:2005035 SV-GKP UNRESERVED EXP
101. SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP)PSPC17:3505036 JEA-SV UN-RESERVED EXP
102. NAKAHA JUNGLE (JEA) - SIWAN JN (SV)PSPC05:0005039 NKE-JEA UN-RESERVED EXP
103. NARKATIAGANJ JN (NKE) - NAKAHA JUNGLE (JEA)PSPC19:2005040 GKP-NKE UN-RESERVED EXP
104. GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)PSPC12:3005091 GD-STP SPL
105. GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)PSPC11:4505092 STP-GD SPECIAL
106. SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)PSPC06:4505093 GKP-STP UNRESERVED EXP
107. GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)PSPC06:0005094 STP-GKP UNRESERVED MEX
108. GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)PSPC18:0505117 BSBS-PBH MEX SPL
109. BANARAS (BSBS) - PARTAPGARH JN (PBH)PSPC06:0005118 PBH-BSBS MEX SPL
110. PARTAPGARH JN (PBH) - BANARAS (BSBS)PSPC17:0005155 CPR-GKP EXP SPL
111. CHHAPRA (CPR) - GORAKHPUR (GKP)PSPC16:4505156 GKP-CPR EXP SPL
112. GORAKHPUR (GKP) - CHHAPRA (CPR)PSPC09:0005334 MB-RMR EXP
113. MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)PSPC04:3005366 RMR-MB SPL EXP
114. RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)PSPC21:1005459 STP-SPN UR SPL
115. SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)PSPC09:3005460 SPN-STP UR SPL
116. SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP)PSPC15:0005470 NTV-JEA UNRESERVED EXP
117. NAUTANWA (NTV) - NAKAHA JUNGLE (JEA)PSPC09:4005471 JEA-NTV UNRESERVSD EXP
118. NAKAHA JUNGLE (JEA) - NAUTANWA (NTV)PSPC13:4505517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
119. DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)PSPC16:2005518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
120. HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)PSPC05:0005591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
121. DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)PSPC08:2505592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
122. HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)PSPC14:4506275 CMNR-MYS UR EXP SPL
123. CHAMARAJANAGAR (CMNR) - MYSORE JN (MYS)PSPC18:3506276 MYS-CMNR UR EXP SPL
124. MYSORE JN (MYS) - CHAMARAJANAGAR (CMNR)PSPC12:1506802 CBE-SA MEMU EXP SPL
125. COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)PSPC09:0506803 SA-CBE MEMU EXP SPL
126. SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)PSPC13:4006921 DBNK-ASR DMU
127. AMRITSAR JN (ASR) - DERABABA NANAK (DBNK)PSPC04:2006922 DBNK-ASR EXP SPL
128. DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)PSPC06:0506923 VKA-DBNK EXP SPL
129. VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)PSPC09:4006924 VKA-DBNK EXP SPL
130. DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)PSPC11:2006925 VKA-DBNK EXP SPL
131. VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)PSPC13:1506926 DBNK-VKA EXP SPL
132. DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)PSPC14:4506934 PTK-ASR EXP SPL
133. PATHANKOT (PTK) - AMRITSAR JN (ASR)PSPC04:1506937 ASR-PTK EXP SPL
134. AMRITSAR JN (ASR) - PATHANKOT (PTK)PSPC20:3506958 HSX-JUC EXP SPL
135. JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)PSPC21:3506959 HSX-ASR EXP SPL
136. HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)PSPC05:0506964 FZR-JUC EXP SPL
137. FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)PSPC03:0006967 JUC-FZR EXP SPL
138. JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)PSPC21:3006977 JJJ-PGW EXP SPL
139. JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)PSPC11:1006980 PGW-JJJ EXP SPL
140. PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)PSPC15:0506991 KKP-FKA EXP SPL
141. KOT KAPURA (KKP) - FAZILKA (FKA)PSPC04:2506994 FKA-KKP EXP SPL
142. FAZILKA (FKA) - KOT KAPURA (KKP)PSPC20:1006995 BTI-FKA EXP SPL
143. BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)PSPC20:1506996 FKA-BTI EXP SPL
144. FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)PSPC02:3507795 SC-MOB DEMU
145. SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)PSPC05:4507906 DBRT - LEDO DMU SPECIALDIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)PSPC07:0507907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
146. LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)PSPC17:5009082 BH - ST PASSENGER SPECIAL
147. BHARUCH JN (BH) - SURAT (ST)PSPC12:2009108 EKNR - PRTN SPECIAL
148. EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)PSPC09:5009109 PRTN - EKNR SPECIAL
149. PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)PSPC12:1509110 EKNR - PRTN SPECIAL
150. EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)PSPC13:5509113 PRTN - EKNR SPL
151. PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)PSPC15:4509369 SBIB- PTN DEMU SPL
152. SABARMATI BG (SBIB) - PATAN (PTN)PSPC09:1509370 PTN-SBIB DEMU SPL
153. PATAN (PTN) - SABARMATI BG (SBIB)PSPC12:3509476 PTN - MSH PASSENGER
154. PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)PSPC16:4009481 MSH - PTN PASSENGER
155. MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)PSPC18:0509483 MSH - PTN PASSENGER
156. MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)PSPC20:5009484 PTN - MSH PASSENGER
157. PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)PSPC19:2009491 MSH - VG PASSENGER SPL
158. MAHESANA JN (MSH) - VIRAMGAM JN (VG)PSPC20:2009492 VG-MSH PASSENGER SPL
159. VIRAMGAM JN (VG) - MAHESANA JN (MSH)PSPC18:2510101 RATNAGIRI- MADGAON
160. RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)MEX01:4010102 MADGAON - RATNAGIRI
161. MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)MEX19:0011410 NZB-PUNE DMU
162. NIZAMABAD JN. (NZB) - PUNE JN (PUNE)MEX23:4011651 JBP-SGRL INTERCITY EXP
163. JABALPUR (JBP) - SINGRAULI (SGRL)MEX15:1511652 SGRL-MML INTERCITY EXP
164. SINGRAULI (SGRL) - JABALPUR (JBP)MEX04:4012216 BDTS-DEE GARIBRATH
165. BANDRA TERMINUS (BDTS) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)GBR12:0012226 KAIFIAT EXP
166. DELHI JN. (DLI) - AZAMGARH (AMH)SUF20:2512241 CDG-ASR SUPERFAST
167. CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)SUF16:4012242 ASR-CDG SUPERFAST
168. AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)SUF05:1012317 KOAA-ASR BI WEEKLY EXP
169. KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - AMRITSAR JN (ASR)SUF07:4012368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP
170. ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)SUF13:1512369 HWH DDN KUMBHA EXP
171. HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN)SUF13:0012497 SHANE PUNJAB EXPRES
172. NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR)SUF06:4012498 SHANE PUNJAB EXPRESS
173. AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS)SUF15:1012505 NORTHEAST EXPRESS
174. KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)SUF12:4012529 PPTA LJN S F
175. PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOW (LJN)SUF16:3012530 LJN PPTA S F
176. LUCKNOW (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)SUF05:0012537 MFP-BSBS BABUDHAM SUF EXP
177. MUZAFFARPUR JN (MFP) - BANARAS (BSBS)SUF19:3512538 BSBS MFP BAPUDHAM SUP
178. BANARAS (BSBS) - MUZAFFARPUR JN (MFP)SUF07:2512571 GKP-ANVT HUMSAFER EXP
179. GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)SUF18:5012874 ANVT-HTE JHARKHAND EXP
180. ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE)SUF20:4512987 SDAH AII EXP
181. SEALDAH (SDAH) - AJMER JN (AII)SUF22:5513309 CPU-PRYJ EXPRESS
182. CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)MEX06:0013310 PRYJ-CPU EXPRESS
183. PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)MEX15:0013345 BSB-SGRL INTERCITY EXP
184. VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)MEX14:1013346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
185. SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)MEX05:3014005 LICHCHIVI EXPRESS
186. SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)MEX02:3014006 LICHCHIVI EXPRESS
187. ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)MEX18:0014213 BSB-GD INTERCITY
188. VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)MEX14:0014214 BSB-GD INTERCITY
189. BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)MEX05:1514217 UNCHAHAR EXP
190. PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)MEX14:0014218 UNCHAHAR EXP
191. CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)MEX16:4514235 VARANASI-BAREILLY EXP
192. VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)MEX23:1014236 BERELLY VARANASI EXP
193. BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB)MEX16:3514265 BSB DDN EXP
194. BANARAS (BSBS) - DEHRADUN (DDN)MEX08:2014266 DDN BSBS EXPRESS
195. DEHRADUN (DDN) - BANARAS (BSBS)MEX18:3014505 ASR-NLDM EXPRES
196. AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)MEX14:0014506 NLDM-ASR EXPRESS
197. NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)MEX07:2014510 BTI - UMB EXP SPL
198. BHATINDA (BTI) - AMBALA CANT JN (UMB)MEX18:2514525 UMB - SGNR INT EXP
199. AMBALA CANT JN (UMB) - SHRI GANGANAGAR (SGNR)MEX05:0514526 SGNR - UMB INT EXP
200. SHRI GANGANAGAR (SGNR) - AMBALA CANT JN (UMB)MEX13:4514617 BNKI-ASR JANSEWA EXP
201. BANMANKHI JN. (BNKI) - AMRITSAR JN (ASR)MEX06:3014618 ASR-BNKI JANSEWA EXP
202. AMRITSAR JN (ASR) - BANMANKHI JN. (BNKI)MEX06:3514673 SHAHEED EXPRESS
203. JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR)MEX07:2014853 MARUDHAR EXP
204. VARANASI CITY (BCY) - JODHPUR JN (JU)MEX16:5014866 MARUDHAR EXP
205. JODHPUR JN (JU) - VARANASI CITY (BCY)MEX08:2515053 LJN-CPR-EXP
206. CHHAPRA (CPR) - LUCKNOW (LJN)MEX19:3515054 LJN-CPR-EXP
207. LUCKNOW (LJN) - CHHAPRA (CPR)MEX21:0015081 JEA-GTNR EXPRESS
208. NAKAHA JUNGLE (JEA) - GOMATI NAGAR (GTNR)MEX12:4015082 GTNR-JEA EXPRESS
209. GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA)MEX06:1015105 CPR-NTV INTERCITY EXP
210. CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV)MEX06:0015106 NTV CPR INTERCITY EXP
211. NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR)MEX15:0015127 BSBS-NDLS K V EXP
212. BANARAS (BSBS) - NEW DELHI (NDLS)MEX13:3015129 GKP-BCY MAIL EXP
213. GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY)MEX09:5515130 BCY-GKP MAIL EXPRESS
214. VARANASI CITY (BCY) - GORAKHPUR (GKP)MEX11:1015159 CPR DURG EXP
215. CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG)MEX07:1015203 BARAUNI LUCKNOW EXPRESS
216. BARAUNI JN (BJU) - LUCKNOW (LJN)MEX20:2515204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS
217. LUCKNOW (LJN) - BARAUNI JN (BJU)MEX15:1515904 CDG-DBRG EXPRESS
218. CHANDIGARH (CDG) - DIBRUGARH (DBRG)MEX23:3517309 YPR-VASGO EXPRESS
219. YASVANTPUR JN (YPR) - VASCO DA GAMA (VSG)MEX15:0017310 VASCO-YPR EXPRESS
220. VASCO DA GAMA (VSG) - YASVANTPUR JN (YPR)MEX22:5517333 MRJ-CLR UR EXP
221. MIRAJ JN. (MRJ) - CASTLE ROCK (CLR)MEX11:5017334 CLR-MRJ UR EXP
222. CASTLE ROCK (CLR) - MIRAJ JN. (MRJ)MEX18:3018103 TATA-ASR JALINWALABAG EXP
223. TATANAGAR JN (TATA) - AMRITSAR JN (ASR)MEX21:1018104 ASR-TATA JALINWALABAG EXP
224. AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA)MEX12:4520948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
225. EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)JSH11:1520949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
226. AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)JSH15:2022165 BPL-SGRL SF EXP
227. BHOPAL (BPL) - SINGRAULI (SGRL)SUF20:5522406 ANVT-BGP GARIB RATH
228. ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)GBR17:2022441 CKTD-CNB-INTERCITY
229. CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB)SUF15:5522442 CNB-CKTD-INTERCITY
230. KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD)SUF06:3022531 CHHAPRA-MATHURA SUF EXP
231. CHHAPRA (CPR) - MATHURA JN. (MTJ)SUF05:2022532 MATHURA-CHHAPRA SF EXP
232. MATHURA JN. (MTJ) - CHHAPRA (CPR)SUF23:5031411 SDAH -NH LOCAL
233. SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)SUB04:4031414 NH - SDAH LOCAL
234. NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)SUB04:5031423 SDAH - NH LOCAL
235. SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)SUB12:2031432 NH-SDAH LOCAL
236. NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)SUB13:4031711 NH - RHA LOCAL
237. NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)SUB05:0031712 RHA-NH LOCAL
238. RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)SUB04:0536011 HWH-BRPA LOCAL
239. HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)SUB09:4036012 BRPA-HWH LOCAL
240. BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)SUB11:0536031 HWH-CDAE LOCAL
241. HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)SUB08:4536032 CDAE-HWH LOCAL
242. CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)SUB09:5736033 HWH-CDAE LOCAL
243. HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)SUB10:3036034 CDAE HWH LOCAL
244. CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)SUB11:5536035 HWH-CDAE LOCAL
245. HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)SUB13:5036036 CDAE-HWH LOCAL
246. CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)SUB15:0236037 HWH-CDAE LOCAL
247. HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)SUB17:5536038 CDAE HWH LOCAL
248. CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)SUB19:3336827 HWH - BWN CHORD LOCAL
249. HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)SUB12:0536840 BWN-HWH CHORD LOCAL
250. BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)SUB13:0537305 ANDOLAN LOCAL
251. HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)SUB19:1537306 SIU-HWH LOCAL
252. SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)SUB21:0537307 HWH - HPL LOCAL
253. HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)SUB06:5237308 HPL-HWH LOCAL
254. HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)SUB08:3037319 HWH-TAK LOCAL
255. HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)SUB10:2037327 HWH - TAK LOCAL
256. HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)SUB13:3837330 TAK-HWH LOCAL
257. TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)SUB12:0037338 TAK-HWH LOCAL
258. TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)SUB15:1537343 HWH-TAK LOCAL
259. HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)SUB20:0537348 TAK-HWH LOCAL
260. TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)SUB19:3337411 SHE-TAK LOCAL
261. SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)SUB05:1537412 TAK-SHE LOCAL
262. TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)SUB04:0537415 SHE TAK LOCAL
263. SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)SUB08:2537416 TAK SHE LOCAL
264. TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)SUB07:2538923 HWH-AMZ LOCAL
265. HOWRAH JN (HWH) - AMTA (AMZ)SUB22:0538924 AMZ HWH LOCAL
266. AMTA (AMZ) - HOWRAH JN (HWH)SUB21:2047105 HYB-LPI
267. HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)SUB10:0047110 HYB-LPI
268. HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)SUB12:2047114 HYB-LPI
269. HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)SUB14:2547120 HYB-LPI
270. HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)SUB17:2047129 LPI-HYB
271. LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)SUB08:1047133 LPI-HYB
272. LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)SUB11:1047137 LPI-HYB
273. LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)SUB13:2047140 LPI-HYB
274. LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)SUB16:1047150 SC-LPI
275. SECUNDERABAD JN (SC) - LINGAMPALLI (LPI)SUB06:4547190 LPI-FM
276. LINGAMPALLI (LPI) - FALAKNUMA (FM)SUB18:3547195 LPI-SC
277. LINGAMPALLI (LPI) - SECUNDERABAD JN (SC)SUB22:5047203 FM-LPI
278. FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)SUB20:4052539 NJP-KGN-DJ AC PASSENGER
279. NEW JALPAIGURI (NJP) - DARJEELING (DJ)PAS10:0052965 DADN KKD PASSENGER
280. DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KALKUND (KKD)PAS11:0552966 KKD DADN PASSENGER
281. KALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)PAS15:34
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