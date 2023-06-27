West Bengal CM Mamata Banerjee's chopper makes emergency landing
West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's chopper made an emergency landing in north Bengal on Tuesday around 2 pm due to inclement weather.
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West Bengal CM Mamata Banerjee's chopper makes emergency landing
West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's chopper made an emergency landing in north Bengal on Tuesday around 2 pm due to inclement weather.
As per sources, Mamata Banerjee was flying from Jalpaiguri en-route to Bagdogra where she made an emergency landing was made at Army air base at Salugara.
This is a developing story.
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