Sikkim: Major clash breaks out between members of SDF and SKM at Assangthang
A major clash broke out between party members of Sikkim Democratic Front and Sikkim Krantikari Morcha on January 23.
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Clash break out between members of SDF and SKM in Sikkim
A major clash broke out between party members of Sikkim Democratic Front and Sikkim Krantikari Morcha on January 23. Incidents of stone pelting were also reported where Sikkim Democratic front’s karyakartas were allegedly stone pelted by the ruling Sikkim Krantikari Morcha’s karyakartas during SDF’s Sikkim Bachau Abhiyan rally led by SDF President Pawam Chamling which was held at Assangthang, South Sikkim.
It is a developing story. More details awaited.
Watch the full video here:
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