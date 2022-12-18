FIFA World Cup 2022 : Argentina World Champions, end 36-year wait
Argentina beat former world champion France 4-2 on penalties.
Advertisement
FIFA World Cup Qatar 2022: Argentina lifts the cup
Argentina overwhelmed the world, and Lionel Messi sealed his greatness on a Super Sunday evening.
After 1986, when Diego Maradona gave Argentina its second World Cup title, his much-heralded successor Messi, literally, powdered and inspired Argentina to its first world crown in 34 years.
Argentina beat former world champion France 4-2 on penalties.
Kylian Mbappe scored a hat-trick for France while Messi scored a brace.
Angel di Maria was the only other scorer for Argentina.
POST A COMMENT
Copyright©2026 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today