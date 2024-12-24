INDvsWI 2nd Women's ODI: India win toss, opt to bat first against West Indies
Harmanpreet Kaur opts to bat first in the second ODI against West Indies, aiming to clinch the series. India remains unchanged after their dominant 211-run victory.
India will bat first in the second Women's One-Day International against the West Indies, on December 24, after skipper Harmanpreet Kaur won the toss and chose to bat.
India named an unchanged side for the match.
Harmanpreet would be looking to wrap up the three-match series after their massive 211-win win at the same venue on Sunday with in-form batter Smriti Mandhana scoring a fourth consecutive half-century.
India had earlier won the three-match T20I series 2-1 with Mandhana scoring a half-century in every game.
Teams:
India: Smriti Mandhana, Pratika Rawal, Harleen Deol, Harmanpreet Kaur (c), Richa Ghosh (wk), Jemimah Rodrigues, Deepti Sharma, Saima Thakor, Titas Sadhu, Renuka Singh, Priya Mishra.
West Indies: Hayley Matthews (c), Qiana Joseph, Rashada Williams, Deandra Dottin, Nerissa Crafton, Shemaine Campbelle (wk), Aaliyah Alleyne, Zaida James, Karishma Ramharack, Shamilia Connell, Afy Fletcher.
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