Arunachal minister attends Matri Sammelan in Guwahati
Dasanglu Pul, Arunachal Pradesh's Minister for Women and Child Development, attended the Samutkarsh Mahashivir 2025 – Matri Sammelan in Guwahati, Assam.
Dasanglu Pul, Arunachal Pradesh's Minister for Women and Child Development, attended the Samutkarsh Mahashivir 2025 – Matri Sammelan in Guwahati, Assam.
The event was also graced by Assam’s Minister of Youth & Sports Welfare, Nandita Garlosa, along with other esteemed dignitaries, including Yatindra Sharma, Joint Organizational Secretary of Vidya Bharati Akhil Bharatiya; Rimki Bhagawati, Prant Karjyavahika of Rastra Sevika Samiti; and Sunita Haldekar, Akhil Bharatiya Saha Karjyavahika of Rastra Sevika Samiti.
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The Sammelan featured thought-provoking discussions on women’s empowerment, cultural development, and social responsibility.
Minister Pul expressed her gratitude for being part of the event, calling it an enriching experience filled with inspiring exchanges of ideas and insights.
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