Congress releases first list of candidates for ensuing Assembly elections in Arunachal Pradesh
Congress has released a list of candidates for elections to the Legislative Assembly of Arunachal Pradesh on March 21 consisting of 34 names.
Congress has released a list of candidates for elections to the Legislative Assembly of Arunachal Pradesh on March 21 consisting of 34 names.
Arunachal Pradesh will be going to polls on April 19 along with Sikkim. The vote counting for Assembly elections will be held on June 2.
The first list of candidates includes Sanhey Phuntsok from Mukto (ST) constituency, Kumar Wali from Bameng-ST, Kompu Dolo from Chayangtajo-ST, Tame Gyadi from Seppa East-ST, Smt. Gollo Yapung Tana from Pakke-Kasang-ST, Yumlam Achung from Itanagar-ST, Nabam Tado from Doimukh-ST, Takam Pario from Palin-ST, Er. Rughu Tado from Tali-ST, Tanga Byaling from Nacho-ST, Reri Kirbe Dulom from Daporijo-ST, Yomkar Riba from Basar-ST, Tallng Yaying from Rumgong-ST, Takku Jerang from Pangin-ST, Bimar Dabi from Nari-Koyu-ST, Tapyam Pada from Pasighat West-ST, Okom Yosung from Pasighat East-ST, Karo Tayeng from Mebo-ST, Er. Losi Lego from Mariyang-Geku-ST, Eri Tayu from Anini-ST, Tobing Lego from Dambuk-ST, Chenge Mitapo from Roing-ST, Ms. Jermai Krong from Tezu-ST, Bafutso Krong from Mayuliang-ST, Shotike Hopak from Namsai-ST, Bayamso Kri from Chowkham-ST, Tana Tamar Tara from Lekang-ST, Chatu Longri from Miao-ST, Khimshom Mossang from Nampong-ST, Timpu Ngremu from Changlang South, Smt. Marina Kenglang from Changlang North, Tangse Tekwa from Khonsa West-ST, Sompha Wangsa from Kanubari-ST, Holai Wangsa Pongchou-Wakka-ST
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