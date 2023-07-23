Assam: District Commissioners of several districts transferred in major reshuffle
In a major reshuffle, the Assam government announced several transfers in the administrative positions in the state on July 22.
In a major reshuffle, the Assam government announced several transfers in the administrative positions in the state on July 22.
Biswajit Pegu, IAS, District Commissioner, Dibrugarh is transferred and posted as Secretary to the Government of Assam, Home & Political Department.
Varnali Deka, IAS, District Commissioner, Kokrajhar & Director of Training. Bodoland Administrative Staff College, Kokrajhar and Secretary, Bodoland Territorial Region is transferred and posted as District Commissioner, Nalbari.
The government order further informed about the transfer and posting of Bikram Kairi, IAS, Commissioner, Panchayat & Rural Development, Assam and MD, Swaccha Bharat Mission (Gramin) as District Commissioner, Dibrugarh,
Pradeep Kumar Dwivedi, IAS, Additional District Commissioner, i/c, Bajali is transferred and posted as District Commissioner, Kokrajhar & Director of Training. Bodoland Administrative Staff College, Kokrajhar and Secretary, Bodoland Territorial Region as additional charge.
Further, Jay Shivani, IAS, Additional District Commissioner, i/c, Biswanath is transferred and posted as Commissioner, Panchayat & Rural Development, Assam and MD, Swaccha Bharat Mission (Gramin) as additional charge.
Neha Yadav, IAS, Additional District Commissioner, i/c, Bokakhat is transferred and posted as Additional. District Commissioner, i/c, Biswanath.
In addition, Gitimoni Phukan, ACS, District Commissioner, Nalbari is transferred and posted as Addl. Secretary to the Govt. of Assam, Public Health Engineering Department and Addl. Mission Director, Jal Jeevan Mission, Assam as additional charge and Mridul Kumar Das, ACS, Joint Secretary to the Government of Assam, Public Health Engineering Department and Additional Mission Director, Jal Jeevan Mission, Assam is transferred and posted as Additional District Commissioner, i/c, Bajali.
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