Assam man reported missing at Parshuram Kund, search operations underway
A 45-year-old man from Assam has been reported missing at Parshuram Kund, a revered pilgrimage site in Arunachal Pradesh.
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A 45-year-old man from Assam has been reported missing at Parshuram Kund, a revered pilgrimage site in Arunachal Pradesh.
The missing individual, Nakul Das, hailing from Bagta village in Hajo, Kamrup, had embarked on a religious trip to Parshuram Kund on January 27 along with a 40-member group.
However, concerns arose when he was unaccounted for on January 29. Authorities have been alerted, and search efforts are underway to trace his whereabouts.
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