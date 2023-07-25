Meghalaya: 18 including 2 women arrested in connection to Tura violence
A total of 18 persons have been arrested in the violence that unfolded in Meghalaya’s Tura on July 24 outside the Chief Minister’s office.
A total of 18 persons have been arrested in the violence that unfolded in Meghalaya’s Tura on July 24 outside the Chief Minister’s office.
According to sources, 18 persons have been arrested of which 16 are male and 2 female. The arrested persons are reported to be members of BJP and TMC.
The arrested persons have been identified as, Bartho Ch. Sangma (19), S/o Lewin Sangma, R/o Jarangpara, Dalu, WGH,(BJP); Bregrimseng S. Marak (19), S/o Mikek M. Sangma, R/o Dopil Songittal, Baghmara, SGH (TMC); Pangchu R. Sangma (18), S/o Garnet A. Sangma, R/o Gangga Awe, Siju, SGH (TMC); Kimkim K. Sangma (32), S/o Krindiarth Ch. Sangma, R/o Machokgre, Tikrikilla, WGH (TMC) Lastbirth M/ Marak (23), S/o Karbi M. Sangma, R/o Morengapara, Ampati, SWGH (TMC); Sangra R. Marak (32), S/o (L) Solren N. Sangma, R/o RC Compound, Baghmara, SGH (TMC); Greatster N. Marak (27), S/o Clonish Ch. Marak, R/o Sonamite, Ampati, SWGH (TMC); Salseng Ch. Momin (28), S/o Sonendro G. Momin, R/o Ringgi Songittal, Araimile, WGH (BJP); Brendip R. Marak (34), S/o (L) Dalim D. Shira, R/o Purakhasia, Dalu, WGH (BJP); Akanrik M. Sangma (21), S/o Salman K. Sangma, R/o Dakopgre, Araimile, WGH (BJP); Khuswant M. Sangma (33), S/o Nedibirt A. Sangma, R/o ITI Quarter, Dakopgre, Tura (BJP); Tengchang D. Sangma (20), S/o Sengcheng R. Marak, R/o Siju, SGH (TMC); Tengma Ch. Marak (28), S/o (L) Eneng Marak, R/o Chapahati, Mahendraganj, SWGH (TMC); Jaseng Ch. Marak (40), S/o (L) Borhan D. Marak, R/o Dopagram, Baghmara, SGH (TMC); Gamchu R. Sangma (20), S/o Garnet A. Sangma, R/o Siju, SGH (TMC) 16. Kebin Ch. Marak (28), S/o Starling M. Marak, R/o Hathmari, Damalgre, SWGH (TMC); Smt, Bellina M. Marak (32), D/o Lickson K. Sangma, R/o Dobasipara, WGH (BJP Mahila Morcha); Dilche Ch. Marak (40), D/o Kalijan R. Marak, R/o Akonggre, Tura, WGH (BJP Mahila Morcha).
Also read : Meghalaya: Violence breaks outside chief minister's office in Tura, 5 police personnel injured
Copyright©2026 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today