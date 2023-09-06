An FIR has been filed against Tamil Nadu minister Udhayanidhi Stalin and Karnataka minister Priyank Kharge in Rampur, Uttar Pradesh after a complaint from advocates over Sanatan Dharma remarks.



Stalin was booked for his call to eradicate Sanatan Dharma and Kharge for backing his remark.



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The two were booked under sections 295A (deliberate and malicious acts to outrage religious feelings) and 153 A (promoting enmity between different religious groups) of the IPC at Civil Lines Police Station on September 5.



The FIR came at the complaint of lawyers Harsh Gupta and Ram Singh Lodhi who highlighted media reports on Stalin’s statement alleging that the politicians; comments had hurt their feelings.